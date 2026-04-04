Агент Фернандеса об отстранении игрока: «Мы не понимаем наказания»

Агент Хавьер Пасторе, представляющий интересы полузащитника Энцо Фернандеса, прокомментировал решение главного тренера «Челси» Лиама Росеньора применить к игроку санкции дисциплинарного характера.
Хавбек был отстранён от состава на два матча после его слов о желании жить в Мадриде.
Энцо не понял ситуации. Когда тренер ему всё объяснил, он принял это, потому что он высокопрофессиональный парень, всегда полностью отдаётся делу, где бы он ни находился, и уважает решения. Но мы не понимаем наказания, потому что он не упоминает ни один клуб и не говорит, что хочет покинуть «Челси», совсем наоборот.
Пасторе также сказал, что с лондонским клубом велись переговоры о продлении контракта, действующего до 2032 года, однако соглашение пока не достигнуто. Если стороны не смогут договориться по условиям после чемпионата мира, то планируется изучить другие варианты продолжения карьеры.
Эх, к сожалению, кажется, ждем скорые извенения Энцо, ибо агенты прощупают и поймут, что спроса нет. Будет задвигать про веру в проект, про то, что бес попутал и что всей душой желает стать вторым Лэмпардом…
Эх, к сожалению, кажется, ждем скорые извенения Энцо, ибо агенты прощупают и поймут, что спроса нет. Будет задвигать про веру в проект, про то, что бес попутал и что всей душой желает стать вторым Лэмпардом…