Агент Фернандеса об отстранении игрока: «Мы не понимаем наказания»

04 апреля 2026, 00:35

Агент , представляющий интересы полузащитника , прокомментировал решение главного тренера «Челси» применить к игроку санкции дисциплинарного характера.

Хавбек был отстранён от состава на два матча после его слов о желании жить в Мадриде.

Энцо не понял ситуации. Когда тренер ему всё объяснил, он принял это, потому что он высокопрофессиональный парень, всегда полностью отдаётся делу, где бы он ни находился, и уважает решения. Но мы не понимаем наказания, потому что он не упоминает ни один клуб и не говорит, что хочет покинуть «Челси», совсем наоборот.

Пасторе также сказал, что с лондонским клубом велись переговоры о продлении контракта, действующего до 2032 года, однако соглашение пока не достигнуто. Если стороны не смогут договориться по условиям после чемпионата мира, то планируется изучить другие варианты продолжения карьеры.