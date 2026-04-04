Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент Фернандеса об отстранении игрока: «Мы не понимаем наказания»

04 апреля 2026, 00:35

Агент Хавьер Пасторе, представляющий интересы полузащитника Энцо Фернандеса, прокомментировал решение главного тренера «Челси» Лиама Росеньора применить к игроку санкции дисциплинарного характера.

Хавбек был отстранён от состава на два матча после его слов о желании жить в Мадриде.

Энцо не понял ситуации. Когда тренер ему всё объяснил, он принял это, потому что он высокопрофессиональный парень, всегда полностью отдаётся делу, где бы он ни находился, и уважает решения. Но мы не понимаем наказания, потому что он не упоминает ни один клуб и не говорит, что хочет покинуть «Челси», совсем наоборот.

Пасторе также сказал, что с лондонским клубом велись переговоры о продлении контракта, действующего до 2032 года, однако соглашение пока не достигнуто. Если стороны не смогут договориться по условиям после чемпионата мира, то планируется изучить другие варианты продолжения карьеры.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Брулин
04 апреля в 11:33
Надеюсь, Энцо не пасанет, а продолжит вести подрывную работу. Проблема может быть в том, что никаким Реалам он и даром не нужен.

Эх, к сожалению, кажется, ждем скорые извенения Энцо, ибо агенты прощупают и поймут, что спроса нет. Будет задвигать про веру в проект, про то, что бес попутал и что всей душой желает стать вторым Лэмпардом…
112910415
04 апреля в 10:21
не однозначная история
Romeo 777
04 апреля в 09:25
Пасторе дурачка из себя строит 🙃 Совсем недавно стал его агентом и пошла вся эта мулька с запросами сделать его самым высокооплачиваемым игроком в Челси
Али Самаркандский
04 апреля в 07:29
Непонятно но интересно " в датском королевстве"
62e6rtemz39k
04 апреля в 06:48
Работа агента защищать интересы игрока...
ABir
04 апреля в 06:14
Дыма без огня не бывает, наверное намекали на Мадрид в случае не продления контракта. Да и конечно в солнечном Мадриде жить лучше, чем в дождливом и мрачном Лондоне.
CCCP1922
04 апреля в 05:55
Какая-то мутная история произошла
Comentarios
04 апреля в 01:43
Ух ты у него сам Пасторе агент
Варвар7
04 апреля в 01:37
А спросить , уточнить , поговорить и расставить все точки над i , не пробовали? )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 