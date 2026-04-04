Капитан «Интер Майами» Месси поделился впечатлениями от нового стадиона

Нападающий и капитан «Интер Майами» высказался о новом стадионе клуба.

На днях команда провела первую тренировку, а на этих выходных пройдёт первый матч на новой арене.

Честно говоря, это потрясающе – видеть новый дом, новый стадион получился невероятным, и это действительно особенное чувство – иметь возможность это увидеть.

Мы очень хотели там сыграть, дебютировать, наконец-то официально выступать на этом стадионе, и вот этот момент настал. Да, это определённо будет очень особенный день для клуба, потому что новый стадион – это нечто невероятное.

Построенный стадион действительно впечатляет, и после такого короткого времени иметь собственный стадион – это просто невероятно. Так что это день, которым мы все будем наслаждаться: и болельщики, и мы, которые первыми сыграем на этом новом стадионе.

Это будет действительно прекрасный день.