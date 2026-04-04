Капитан «Интер Майами» Месси поделился впечатлениями от нового стадиона

04 апреля 2026, 00:59

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси высказался о новом стадионе клуба.

На днях команда провела первую тренировку, а на этих выходных пройдёт первый матч на новой арене.

Честно говоря, это потрясающе – видеть новый дом, новый стадион получился невероятным, и это действительно особенное чувство – иметь возможность это увидеть.

Мы очень хотели там сыграть, дебютировать, наконец-то официально выступать на этом стадионе, и вот этот момент настал. Да, это определённо будет очень особенный день для клуба, потому что новый стадион – это нечто невероятное.

Построенный стадион действительно впечатляет, и после такого короткого времени иметь собственный стадион – это просто невероятно. Так что это день, которым мы все будем наслаждаться: и болельщики, и мы, которые первыми сыграем на этом новом стадионе.

Это будет действительно прекрасный день.

shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
04 апреля в 17:01
....спасибо,Бро!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
04 апреля в 11:47
мои поздравления!!!
баланс комфорта и удобства, почти нет уличного шума.
жаль, это не в Мадриде))))
112910415
04 апреля в 10:10
красота !
shur
04 апреля в 09:04
...Я тут по реновации жильё получил, как все родственники повалили
на новую поляну поглазеть, тьфу ты на квартиру...!!! Балкон назвал в честь Рональду, 4-ый этаж смотреть классно!!!
пират Елизаветы
04 апреля в 08:12
Лео пожинает плоды своего труда.
аргентинец скоро завершит карьеру футболиста, больше не будет играть....
но люди все равно будет ходить на Месси.
гениальная идея назвать трибуну его именем.
de5d29nydkk4
de5d29nydkk4
04 апреля в 07:31
Новый стадион всегда впечатляет, тем более увидел трибуну в свою честь
Ангел неБесГрешен
04 апреля в 06:59
Эмоции бьют через край. Удачи на новом стадионе...
xdqmqtem9xj6
04 апреля в 06:49
Теперь это событие нужно отметить забитыми голами....
ptarb9xn99cf
04 апреля в 06:45
Удачи в играх на новом стадионе....
Али Самаркандский
04 апреля в 05:19
Ну,что Мессии поиграл много.Знает толк в стадионах
