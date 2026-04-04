Дембеле поддержал Сафонова после ошибки в матче с «Тулузой»

04 апреля 2026, 08:28
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб ТулузаТулузаМатч завершен

Вингер ПСЖ Усман Дембеле выразил поддержку российскому голкиперу Матвею Сафонову, подчеркнув, что внутри команды нет сомнений в уровне игрока, несмотря на его результативную ошибку в матче 28-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (3:1).

Мы продолжаем верить в Сафонова. Его высокий уровень как вратаря нам хорошо известен по прошлым играм. Мы в нем ничуть не сомневаемся.

CSKA2012
CSKA2012
04 апреля в 11:59
Матвей чудит обычно после сборов в РФ. Наверняка бухают после матчей вот и приезжает с дрожащими ногами и руками.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
04 апреля в 10:34
Лично мне непонятно упрямство Энрике. Сплошные косяки и Мои все равно в основе. Я думаю в команде не все считают также как Дембеле. Есть и неловольные
3y45p8thwrfw
3y45p8thwrfw
04 апреля в 09:38
Ошибки Матвея успевают пока исправлять
lotsman
lotsman
04 апреля в 09:21
Хорошо что ПСЖ выиграл матч. Если бы нет, то эта двойная ошибка Матвея дорого бы ему стояла.
112910415
112910415
04 апреля в 09:18, ред.
Всё же звоночки налицо ...
shur
shur ответ Валерыч (раскрыть)
04 апреля в 08:50, ред.
...повторение рецидив, обучение-прилежность!
Alex_67
Alex_67
04 апреля в 08:39
Лучший игрок мира поддержал своего коллегу. Это нормально....
Валерыч
Валерыч
04 апреля в 08:37
Там было две грубые ошибки со стороны Сафонова.
В первом случае на выходе ошибся, что привело к угловому.
А после углового не смог зафиксировать мяч, отбив прямо перед собой.
Главное, что это не повлияло на результат. Но Матвею конечно нужно извлечь необходимый урок из этого.
sihafazatron
sihafazatron
04 апреля в 08:29
Ливер пятерку отгрузит)))
Гость
