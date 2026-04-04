Дембеле поддержал Сафонова после ошибки в матче с «Тулузой»

Вингер ПСЖ Усман Дембеле выразил поддержку российскому голкиперу Матвею Сафонову, подчеркнув, что внутри команды нет сомнений в уровне игрока, несмотря на его результативную ошибку в матче 28-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (3:1).
Мы продолжаем верить в Сафонова. Его высокий уровень как вратаря нам хорошо известен по прошлым играм. Мы в нем ничуть не сомневаемся.
В первом случае на выходе ошибся, что привело к угловому.
А после углового не смог зафиксировать мяч, отбив прямо перед собой.
Главное, что это не повлияло на результат. Но Матвею конечно нужно извлечь необходимый урок из этого.
