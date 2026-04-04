«Ливерпуль» готов предложить «Барселоне» 80 млн евро за трансфер Кунде

04 апреля 2026, 09:00

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде попал в сферу интересов сразу трёх клубов АПЛ — «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Челси».

По информации источника, наиболее предметный интерес проявляют мерсисайдцы: клуб ищет более сбалансированную альтернативу Джереми Фримпонгу и готов отдать за француза около 80 млн евро.

Вырученные средства «сине-гранатовые» планируют направить на подписание Хулиана Альвареса («Атлетико») и Алессандро Бастони («Интер»).

В качестве замены французу на правом фланге рассматриваются Андреа Камбьязо из «Ювентуса» или продление соглашения с Жоау Канселу.

Dauletbek
вчера в 08:44
Надо соглашаться, деньги хорошие для Барсы...
Валерыч
04 апреля в 17:53
Если он Флику не нужен, то можно и продать. Деньги неплохие предлагаются.
A.S.A
04 апреля в 14:17
Интересно, это вместо Конате или в пару к нему??? Вообще, если чесно, никогда не понимал, что такого в Кунде, что он на радаре у топ клубов??? Даже наш запасной Уайт и тот лучше француза.
А так, Ливерпулю нужно освежать оборону. ВВД отыграет еще максимум сезон, Конате всё не определится, останется он или уйдет, молодой Леони после крестов, Гомес хоть и опытный, но сойдет как затычка. Так что миниму двух хороших защитников Ливерпулю стоит приобрести
пират Елизаветы
04 апреля в 11:20
в летом Барсе придется продавать ряд игроков.
и так задержались Араухо, тер Штеген и др.
112910415
04 апреля в 10:09
срочно продать Ливерпулю !
bv6hxmeu2p96
04 апреля в 09:38
Ливер даже переплачивает.... есть над чем подумать...
sihafazatron
04 апреля в 09:24
Показ мод устроит в Ливерпуле))
Ангел неБесГрешен
04 апреля в 09:09
Барселоне надо соглашаться. Деньги никогда не помешают...
