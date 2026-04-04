«Ливерпуль» готов предложить «Барселоне» 80 млн евро за трансфер Кунде

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде попал в сферу интересов сразу трёх клубов АПЛ — «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Челси».
По информации источника, наиболее предметный интерес проявляют мерсисайдцы: клуб ищет более сбалансированную альтернативу Джереми Фримпонгу и готов отдать за француза около 80 млн евро.
Вырученные средства «сине-гранатовые» планируют направить на подписание Хулиана Альвареса («Атлетико») и Алессандро Бастони («Интер»).
В качестве замены французу на правом фланге рассматриваются Андреа Камбьязо из «Ювентуса» или продление соглашения с Жоау Канселу.
А так, Ливерпулю нужно освежать оборону. ВВД отыграет еще максимум сезон, Конате всё не определится, останется он или уйдет, молодой Леони после крестов, Гомес хоть и опытный, но сойдет как затычка. Так что миниму двух хороших защитников Ливерпулю стоит приобрести
и так задержались Араухо, тер Штеген и др.
