Манчини готов расторгнуть контракт с «Аль-Саддом» ради сборной Италии

04 апреля 2026, 10:57

Бывший главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини выразил готовность вернуться на занимаемую ранее должность.

С 2023 года специалист возглавляет катарский «Аль-Садд», где его годовой оклад составляет 25 млн фунтов.

По информации источника, финансовые обязательства и действующее соглашение не станут препятствием для досрочного расторжения контракта в случае поступления предложения от Федерации футбола Италии.

Ранее должность наставника национальной команды стала вакантной после увольнения Дженнаро Гаттузо.

Йоахим Лёв прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Ганы
04 апреля
Неста отклонил предложение Де Дзерби войти в тренерский штаб «Тоттенхэма»
04 апреля
СлухиСборная Италия расторгнет контракт с Гаттузо в ближайшие дни
03 апреля
Слухи«Манчестер Сити» подготовил список кандидатов на случай ухода Гвардиолы
03 апреля
СлухиНазваны три кандидата на должность главного тренера сборной Италии
02 апреля
СлухиГвардиола сообщил сотрудникам «Манчестер Сити» об уходе из клуба
02 апреля
Фил Кио
04 апреля в 13:22
Итальянцы хотят и в четвёртый раз пролететь мимо ЧМ?
В таком случае зовите Карпина.
пират Елизаветы
04 апреля в 12:27
в Италии головы полетели.
выборы нового главы футбола вроде в летом.
насчет нового гл.тр.сборной Италии - говорили о Конте, Аллегри и Манчини.
у Конте и Аллегри действующие контракты, а у федерации вряд ли найдутся денег чтоб выкупить их контракты у клубов Наполи и Милан.
у Манчини денег есть, может сам выкупить контракт и свой шарфик у катарского клуба...но очень нужно это ему?
все равно без системных и основополагающих реформ, эти перестановки "кроватей" ничего не изменят.
так еще параллельно УЕФА грозится отобрать у Италии ЧЕ-32, если в стране не реанимируют инфраструктуру.
как видим, перемены там реально радикальные нужны.
главное понять, каким будет будущее итальянского футбола, политическим или спортивным.
CCCP1922
04 апреля в 11:17
Не стоит связываться Манчини.. Это уже было.
112910415
04 апреля в 11:07
...спешит на помощь !
Гость
