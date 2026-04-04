Манчини готов расторгнуть контракт с «Аль-Саддом» ради сборной Италии

Бывший главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини выразил готовность вернуться на занимаемую ранее должность.
С 2023 года специалист возглавляет катарский «Аль-Садд», где его годовой оклад составляет 25 млн фунтов.
По информации источника, финансовые обязательства и действующее соглашение не станут препятствием для досрочного расторжения контракта в случае поступления предложения от Федерации футбола Италии.
Ранее должность наставника национальной команды стала вакантной после увольнения Дженнаро Гаттузо.
В таком случае зовите Карпина.
выборы нового главы футбола вроде в летом.
насчет нового гл.тр.сборной Италии - говорили о Конте, Аллегри и Манчини.
у Конте и Аллегри действующие контракты, а у федерации вряд ли найдутся денег чтоб выкупить их контракты у клубов Наполи и Милан.
у Манчини денег есть, может сам выкупить контракт и свой шарфик у катарского клуба...но очень нужно это ему?
все равно без системных и основополагающих реформ, эти перестановки "кроватей" ничего не изменят.
так еще параллельно УЕФА грозится отобрать у Италии ЧЕ-32, если в стране не реанимируют инфраструктуру.
как видим, перемены там реально радикальные нужны.
главное понять, каким будет будущее итальянского футбола, политическим или спортивным.
