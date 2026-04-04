Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Гвардиола раскритиковал проведение товарищеских матчей сборных в марте

04 апреля 2026, 11:10

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил недовольство календарем международных пауз. Несмотря на то что в марте завершилась квалификация на ЧМ-2026, большинство национальных команд провели лишь контрольные встречи.

Сложно осознать логику проведения товарищеских матчей в разгар борьбы за титулы. Когда игроки месяцами выступают в плотном графике, собирать их со всего мира ради игр без турнирного значения — это неоправданный риск получения травм, который не имеет смысла.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Брулин
04 апреля в 11:38
Гвардиола, в случае если возглавит сборную: "Как можно заставить игроков 9 месяцев каждые три дня биться за трофеи, когда их нужно везти на другой континент..."
112910415
04 апреля в 11:19
по-прежнему вовлечён !
sihafazatron
04 апреля в 11:19
Клубным тренерам не нравятся сборные это и понятно) особенно товарняки бестолковые
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 