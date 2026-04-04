«Бавария» примет решение о будущем Нойера в апреле

Руководство «Баварии» планирует провести переговоры с капитаном команды Мануэлем Нойером относительно продления трудового соглашения.
Действующий контракт 40-летнего голкипера рассчитан до конца текущего сезона, и на данный момент окончательное решение о продолжении его карьеры не принято.
Спортивный директор клуба Макс Эберль допустил возможность дальнейшего сотрудничества, обозначив ключевые условия сделки.
Если Нойер будет чувствовать в себе силы, а наши интересы совпадут, мы готовы обсудить продолжение сотрудничества.
Стороны намерены сесть за стол переговоров уже в апреле, чтобы окончательно определиться с планами на сезон 2026/27.