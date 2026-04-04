Игроки сборной Италии запрашивали бонус в €300 тысяч за выход на ЧМ-2026

04 апреля 2026, 12:47

По информации источника, футболисты сборной Италии пытались согласовать премию в размере 300 000 евро за выход на чемпионат мира. Переговоры велись накануне решающего матча против Боснии и Герцеговины.

Сообщается, что главный тренер национальной команды вмешался в ситуацию и убедил игроков прекратить обсуждение финансовых условий с Федерацией футбола Италии ( FIGC ) до фактического достижения результата.

В итоге Италия проиграла Боснии в серии пенальти (1:1, 1:4 пен.) и не попала на турнир. Гаттузо уже покинул свой пост.