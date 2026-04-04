Игроки сборной Италии запрашивали бонус в €300 тысяч за выход на ЧМ-2026

По информации источника, футболисты сборной Италии пытались согласовать премию в размере 300 000 евро за выход на чемпионат мира. Переговоры велись накануне решающего матча против Боснии и Герцеговины.
Сообщается, что главный тренер национальной команды Дженнаро Гаттузо вмешался в ситуацию и убедил игроков прекратить обсуждение финансовых условий с Федерацией футбола Италии (FIGC) до фактического достижения результата.
В итоге Италия проиграла Боснии в серии пенальти (1:1, 1:4 пен.) и не попала на турнир. Гаттузо уже покинул свой пост.
игроки значит, пошли на саботаж и слили матч)))
Итальянские игроки показали свой максимум с боснийцами. Показали свой убогий максимум, который они и в клубах демонстрируют.
