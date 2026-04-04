Игроки сборной Италии запрашивали бонус в €300 тысяч за выход на ЧМ-2026

04 апреля 2026, 12:47
Босния и ГерцеговинаЛоготип футбольный клуб Босния и Герцеговина1 : 1Логотип футбольный клуб ИталияИталияЗакончился после серии пенальти

По информации источника, футболисты сборной Италии пытались согласовать премию в размере 300 000 евро за выход на чемпионат мира. Переговоры велись накануне решающего матча против Боснии и Герцеговины.

Сообщается, что главный тренер национальной команды Дженнаро Гаттузо вмешался в ситуацию и убедил игроков прекратить обсуждение финансовых условий с Федерацией футбола Италии (FIGC) до фактического достижения результата.

В итоге Италия проиграла Боснии в серии пенальти (1:1, 1:4 пен.) и не попала на турнир. Гаттузо уже покинул свой пост.

Владимир 77
04 апреля в 22:34
Пожлобились на премию-получите😊
Маг_тм
04 апреля в 15:31
Не договорились значит…
sc5yphjvxqjz
04 апреля в 14:31
Жадность победила, теперь ни бонусов, ни чемпионата.
d89xtjcux2wh
04 апреля в 14:14
Вылетели по делу, думая только о бонусах
пират Елизаветы
04 апреля в 14:08
на запрос федерация ответила: нет денег.
игроки значит, пошли на саботаж и слили матч)))
Брулин
04 апреля в 13:57
Говорят нельзя делить шкуру неубитого медведя, не врут, Гаттузо как старший по возрасту эту мудрость знал. Хотя лучше бы он знал как делать свое дело
sihafazatron
04 апреля в 13:57
Пусть сами игроки теперь заплатят за свое позорище
Брулин
04 апреля в 13:56
Это шутка такая? 10000 на игрока для сборников Италии это курам на смех. Если это правда, то правильно что эти циркачи не попали на ЧМ. Такие бесплатно палец о палец не ударят, крохоборы
112910415
04 апреля в 13:42
это они зря !
CCCP1922
04 апреля в 13:41
Если новость окажется правдой, то мы ещё услышим об этом. Я бы, в любом случае, назначил расследование и обнародовал его результаты. Ситуация слишком похожа на российскую перед ЧМ-1994. Только сборная России 🇷🇺 вышла в финальную часть. Возможно и открытое письмо было заготовлено против Гаттузо и за премию? Кстати, не исключено, что за этим стоит кто-то серьёзный. Я бы проверил причастность Буффона... Почему? Мне не понравилось его интервью; месяца три назад. В интервью Джиджи слишком отстранённо говорил о Сборной Италии и её тренере. При этом мерзко улыбался, как Лодочник из предательской лодки. Желаю Италии разобраться быстрее!!!
Bad Listener
04 апреля в 13:24, ред.
3cfew34dcsvm
04 апреля в 13:18
Не дали, вот и проиграли.
Nenash
04 апреля в 13:09
Каждому.. 🤭
hquwp95ghbew
04 апреля в 13:00, ред.
Явный вброс в массы очередной ереси от инфо-цыган.

Итальянские игроки показали свой максимум с боснийцами. Показали свой убогий максимум, который они и в клубах демонстрируют.
