Фабио Челестини прокомментировал возвращение Мойзеса в состав ЦСКА

04 апреля 2026, 13:44

Главный тренер ЦСКА прокомментировал ситуацию с защитником перед матчем РПЛ против «Акрона».

Это наш клубный вопрос, не то что кто‑то первый помирился. И клуб, и я пришли к выводу, что самое лучшее будет интегрировать Мойзеса.

Несмотря на включение игрока в заявку, матч он начал на скамье запасных. Тренер объяснил это решение тактическими соображениями.