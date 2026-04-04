Фабио Челестини прокомментировал возвращение Мойзеса в состав ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал ситуацию с защитником Мойзесом перед матчем РПЛ против «Акрона».
Это наш клубный вопрос, не то что кто‑то первый помирился. И клуб, и я пришли к выводу, что самое лучшее будет интегрировать Мойзеса.
Несмотря на включение игрока в заявку, матч он начал на скамье запасных. Тренер объяснил это решение тактическими соображениями.
Это техническое решение. Я доволен матчем с «Динамо» Махачкала. Мы выиграли первый матч в 2026 году, я хочу продолжать серию.