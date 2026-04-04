Фабио Челестини прокомментировал возвращение Мойзеса в состав ЦСКА

04 апреля 2026, 13:44
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал ситуацию с защитником Мойзесом перед матчем РПЛ против «Акрона».

Это наш клубный вопрос, не то что кто‑то первый помирился. И клуб, и я пришли к выводу, что самое лучшее будет интегрировать Мойзеса.

Несмотря на включение игрока в заявку, матч он начал на скамье запасных. Тренер объяснил это решение тактическими соображениями.

Это техническое решение. Я доволен матчем с «Динамо» Махачкала. Мы выиграли первый матч в 2026 году, я хочу продолжать серию.

Умяров объяснил, почему в составе сборной России мало игроков «Спартака»
03 апреля
Агент Барбоза заявил, что Глушенков при желании способен заиграть в Европе
03 апреля
Романцев критически отозвался о праздновании Соболевым гола в маске
02 апреля
Круговой рассказал, кто победил бы в боксёрском бою Челестини — Талалаев
02 апреля
Литвинов считает, что «Спартак» может закончить сезон выше, чем в топ-3 РПЛ
02 апреля
Тренер «Спартака» Карседо оценил уровень чемпионата России
02 апреля
Варвар7
04 апреля в 19:22
"Что самое лучшее будет интегрировать Мойзеса." - Иэ уст Фабио слово "интегрировать" звучит как то иносказательно для Мойзаса...)
112910415
04 апреля в 17:07
а на поле-то не пустил ...
ANATOLY KANDAUROV
04 апреля в 15:06, ред.
Ты забыл, что выигравший состав не меняют?. С Махачкалой его не было-выиграли. Сегодня не было снова выиграли. и с Сочи не будет. К тому же Круговой не хуже, да и Ройс после замены слева смотрелся прилично. Мойзес хороший игрок, но рисковый при обводках в своей штрафной. Поживем увидим.
ANATOLY KANDAUROV ответ Пятачёк (раскрыть)
04 апреля в 15:03
Ты путаешь. Карседо испанец, а не швейцарец.
Пятачёк
04 апреля в 15:01
Ладно посидит на лавке, пока летом недошвейцарца выпрут.
5avfpdz3mxm3
04 апреля в 14:26
В команде явно нездоровая обстановка, уголовнику пора применять свои методы усмирения недовольных.
x67jesy2htcj
04 апреля в 14:12
Самое лучшее будет интегрировать Мойзеса и дезинтегрировать нахер истеричку Челестини
Брулин
04 апреля в 13:59
Понимать надо так - конфликт не завершен, он просто заморожен, по настоянию клуба! И никто ни с кем не примирялся. А иначе Мойзес был бы в основе сегодня. Бомба замедленного действия осталась.
Bad Listener
04 апреля в 13:48
А Мойзес к какому выводу пришёл? Или это не важно? У футболистов нет права голоса?
Гость
