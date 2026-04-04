Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2025/2026

Экс-игрок «Реала» Хедира призвал клуб подписать вингера «Баварии» Олисе

04 апреля 2026, 13:50

Бывший полузащитник «Реала» Сами Хедира выразил уверенность, что вингер «Баварии» Майкл Олисе является идеальным кандидатом для усиления мадридского клуба.

Олисе — идеальный кандидат для «Реала». Будет крайне странно, если мадридцы не рассматривают его всерьез. Клуб изменил философию: вместо огромных трат на возрастных звезд они инвестируют в молодежь, способную играть на топ-уровне еще 6–8 лет. В свои 24 года Олисе полностью отвечает этим критериям и идеально вписывается в долгосрочную стратегию «Реала».

В текущем сезоне Бундеслиги француз забил 11 голов и отдал 17 голевых передач в 25 матчах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Брулин
04 апреля в 14:00
Одна беда — «Бавария» одна из немногих команд, которая не продает игроков, а только покупает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 