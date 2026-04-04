В РПЛ впервые применили правило 8 секунд для вратарей

04 апреля 2026, 14:30
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче 23-го тура РПЛ между «Акроном» и ЦСКА произошел первый в истории турнира инцидент с назначением углового удара за передержку мяча вратарем, приведший к забитому мячу.

Нападающий армейцев Лусиано Гонду реализовал стандарт, назначенный после того, как голкипер тольяттинского клуба Игнат Тереховский удерживал мяч в руках 12 секунд.

Арбитр встречи Владимир Москалев зафиксировал нарушение лимита времени (8 секунд) и, в соответствии с новыми правилами IFAB, назначил угловой удар в сторону ворот «Акрона».

Кубок Африки расширят до 28 команд
29 марта
Матч Россия — Никарагуа пройдёт с расширенным лимитом замен
26 марта
ФИФА планирует ввести радикальные изменения в правила футбола на ЧМ-2026
26 марта
УЕФА хочет реформировать систему VAR для ускорения игрового процесса
19 марта
РФС обновил правила подачи мячей в Кубке России
02 марта
«Реал» и УЕФА достигли соглашения по Суперлиге
11 февраля
112910415
04 апреля в 16:40
очень Акрону не повезло !
sf4b3bx88n7m
04 апреля в 16:17
Не повезло здесь Акрон у, с них началось нововведения
Фил Кио
04 апреля в 15:50
Это правило на практике - на усмотрение судьи, следовательно, как дышло ...
Дед за ЦСКА
04 апреля в 15:49
Прецендент есть, посмотрим как судья будут его применять. Удачи им.
Брулин
04 апреля в 15:27
Так судья не знал, что Гонду уже не в Зените играет🤷
Брулин
04 апреля в 15:20
В смысле некому было отдать? Берёшь и лупишь с ноги куда подальше. Это просто кипер Акрона ступил и не проявил характер.
ANATOLY KANDAUROV
04 апреля в 15:19
Ты не понял о чем речь. Речь о задержке мяча именно вратарями более 8 секунд в пределах штрафной. Будь внимательнее
4ec6wkgnv7mn
04 апреля в 15:10
Правила-то есть, только судьи их игнорируют, боятся. После фола игроки постоянно мяч в руки забирают, ещё и откидывают, это прям дико раздражает (ну если это не игроки твоей команды))). За такое положена ЖК, но их не дают...
lazzioll
04 апреля в 15:09
чаще надо применять, чтоб боялись. пока видел по разу в Англии и Италии. и вот еще один раз в РФ. надо массовее
jab8cxwz58p4
04 апреля в 15:08
Вот сразу видно, чемпионат вышел на финишную прямую. Правило 8 секунд вспомнили. Ставили бы сразу пенальти, чтоб наверняка утопить команду.
34mer5y8qa6z
04 апреля в 14:40
В Раше надо применить правило 5-ти секунд для нападающих - не нашел должного продолжения в атаке, или на... с поля !
xj3ryqhkcg7j
04 апреля в 14:35
Вратарь забыл правила.
