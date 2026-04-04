В РПЛ впервые применили правило 8 секунд для вратарей

04 апреля 2026, 14:30

В матче 23-го тура РПЛ между «Акроном» и ЦСКА произошел первый в истории турнира инцидент с назначением углового удара за передержку мяча вратарем, приведший к забитому мячу.

Нападающий армейцев реализовал стандарт, назначенный после того, как голкипер тольяттинского клуба удерживал мяч в руках 12 секунд.