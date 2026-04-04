Лукаку вернётся в расположение «Наполи» 12 апреля после матча с «Пармой»

04 апреля 2026, 15:38

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку должен вернуться в клуб после игры с «Пармой» 12 апреля.

Ранее бельгиец самовольно покинул расположение национальной сборной и тренировался на родине без согласования с клубом.

В связи с этим «Наполи» планирует применить к форварду санкции: игроку грозит крупный штраф и временное отстранение от тренировок с основой.

Анчелотти не видит Неймара в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026
04 апреля
В «Атланте» подтвердили готовность Миранчука сыграть в ближайшем туре МЛС
04 апреля
Погба готов сыграть за «Монако» в матче с «Марселем»
03 апреля
ОфициальноСафонов — в воротах ПСЖ на матч чемпионата Франции с «Тулузой»
03 апреля
Карпин заявил о дефиците центральных защитников перед матчем с Мали
31 марта
Инфантино заявил, что Ирану обеспечат наилучшие условия для игры на ЧМ-2026
31 марта
galem72
galem72
вчера в 06:51
Даже если он хочет свалить из Наполи, этот поступок не красит его для будущего контракта с другим клубом.
Гость
