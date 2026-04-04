Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Ливерпуль»

04 апреля 2026, 16:35

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Ливерпулем» в матче 1/4 финала Кубка Англии (4:0).

На 39-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет, реализовав пенальти, а в компенсированное к первому тайму время оформил дубль. Антуан Семеньо на 50-й довел счет до крупного, а на 57-й минуте Холанд сделал хет-трик.

Также в четвертьфинале Кубка Англии сыграют пары «Челси» — «Порт Вейл», «Саутгемптон» — «Арсенал» и «Вест Хэм» — «Лидс».