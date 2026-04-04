Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Ливерпуль»

04 апреля 2026, 16:35
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Ливерпулем» в матче 1/4 финала Кубка Англии (4:0).

На 39-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет, реализовав пенальти, а в компенсированное к первому тайму время оформил дубль. Антуан Семеньо на 50-й довел счет до крупного, а на 57-й минуте Холанд сделал хет-трик.

Также в четвертьфинале Кубка Англии сыграют пары «Челси» — «Порт Вейл», «Саутгемптон» — «Арсенал» и «Вест Хэм» — «Лидс».

KSY16
04 апреля в 20:34
Это фиаско
Валерыч
04 апреля в 18:02
Холланд набирает форму. К ЧМ готовится. Молодец.
Интересно будет посмотреть на его игру в составе сборной Норвегии.
Grizly88
04 апреля в 18:02
Нужны центр защитники
Брулин
04 апреля в 17:49
После прошлого удачного сезона и мощного летнего усиления в лице Вирца, Исака, крайних защитников, я был уверен, что Ливерпуль заберет и эту АПЛ, а получилось только хуже
lobsterdam ответ 5ckxcry5n5xg (раскрыть)
04 апреля в 17:38
как вариант, тем более в прошлом гонял за Ливерпуль, его помнят.
lobsterdam ответ пират Елизаветы (раскрыть)
04 апреля в 17:35
Холанду до Аршавина как до Луны - ПОКЕР НА ЭНФИЛДЕ!
пират Елизаветы
04 апреля в 17:31
с победой, МанСити!!!
в 8 сезоне подряд полуфинал Кубка Англии. браво, Пеп Гвардиола.
такое не покорялось никому и никогда.
Холанд закрыл гештальт. есть первый хет-трик против Ливерпуля.
Матч этот напомнил, как Барса издевалась над Реалом в прошлом сезоне.
жаль, что вылетели из ЛЧ, но у этой команды есть будущее.
приятно вновь видеть хорошую интенсивность на поле от всех игроков,.
вот такая игра приносит результат.
Ливерпуль не успевал и не выдержал темпа, МанСити сыграл как с Арсеналом.
отдельно респект Хусанову.
прибавляет буквально от матча к матчу, действует все смелее и увереннее,
одним словом - джигит на коне.
vpbh4m4swycc
04 апреля в 17:16
Салах мог размочить счет, но НЕ ЗАБИЛ ПЕНКУ...
5ckxcry5n5xg ответ lobsterdam (раскрыть)
04 апреля в 17:13, ред.
Алонсо.
Испанец хоть не такой упоротый как Слот, который мертвого Салаха весь сезон на поле оба тайма держит.
112910415
04 апреля в 17:10
это совсем провал !
lobsterdam
04 апреля в 16:56
Слота можно, конечно, уволить, но кого ставить-то? Что-то не видно на горизонте кого-то из тех, кто мог бы возглавить этот клуб...
particular
04 апреля в 16:56
Дааа... Ещё недавно сложно было представить, что на матчах с Ливерпулем форварды будут набирать статистику...
Grizly88
04 апреля в 16:54
Слота пора увольнять после этого матча сним Ливер все трофеи проиграет , и Парижаны их спокойно вынесут .
lobsterdam
04 апреля в 16:51
очевидный слив со стороны Ливерпуля, что естественно омрачает радость МС, потому что поддавки - это несерьезно... Ливерпуль можно понять: в среду матч в Париже. А Сити пусть готовится к полуфиналу и к тому же этот сезон может стать последним успешным для него: увольнение Пепа, уход некоторых системообразующих игроков (Силва, Холанд ...) ну и судебное разбирательство с вероятным суровым наказанием до кучи. Короче, впереди мрак и туман!
Nenash
04 апреля в 16:48
Два лысых.. Один слот.. 🤭
labasy
04 апреля в 16:48
Арне Слоту можно уже сказать бай, бай
yw749z83x88v
04 апреля в 16:45, ред.
Экитике слишком много по бутикам в последнее время ходит и мало тренится. Настолько плохо француз тренится, что даже узбекский Бригадир Хусанов его сегодня обратно по магазинам отправил...

Ну а Салаху надо бы прийти домой и покрасить холодильник в черный цвет. Сдается мне, что даже абсолютно бестолковые в футболе арабы теперь к такому фараону, от которого осталась лишь мумия, интереса больше не проявят.

Если же в целом, то опять налицо очередная, безоговорочная победа испанского футбола ( в исполнении птенцов Гварда) над бестолковой британской беготней с тюльпановым оттенком... Англичане так и не научились играть против команд, которые классно катают мяч низом. Думаю что ПСЖ просто вынесет это лысое голландское недоразумение из ЕК. Время пришло !
sihafazatron
04 апреля в 16:39
Игра была равная минут 30, а дальше уже играли только горожане!)
МС с уверенной победой!
Ливеру удачи в лч! с такой игрой парижан спокойно пройдут!!)))
