Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Ливерпулем» в матче 1/4 финала Кубка Англии (4:0).
На 39-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет, реализовав пенальти, а в компенсированное к первому тайму время оформил дубль. Антуан Семеньо на 50-й довел счет до крупного, а на 57-й минуте Холанд сделал хет-трик.
Также в четвертьфинале Кубка Англии сыграют пары «Челси» — «Порт Вейл», «Саутгемптон» — «Арсенал» и «Вест Хэм» — «Лидс».
Ну а Салаху надо бы прийти домой и покрасить холодильник в черный цвет. Сдается мне, что даже абсолютно бестолковые в футболе арабы теперь к такому фараону, от которого осталась лишь мумия, интереса больше не проявят.
Если же в целом, то опять налицо очередная, безоговорочная победа испанского футбола ( в исполнении птенцов Гварда) над бестолковой британской беготней с тюльпановым оттенком... Англичане так и не научились играть против команд, которые классно катают мяч низом. Думаю что ПСЖ просто вынесет это лысое голландское недоразумение из ЕК. Время пришло !
