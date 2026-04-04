Гол Соболева помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов»

04 апреля 2026, 18:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

На 49-й минуте полузащитник Джон Джон вывел «Зенит» вперёд. На 55-й минуте Александр Соболев удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте Сергей Бабкин сократил отставание в счёте.

«Зенит» идёт на промежуточном 1-м месте (51 очко), «Крылья Советов» занимают 13-е место (21 очко).

«Реал Сосьедад» переиграл «Леванте», Захарян остался в запасе на эту игру
04 апреля
Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Ливерпуль»
04 апреля
ЦСКА одолел «Акрон» в матче Российской Премьер-Лиги
04 апреля
ПСЖ с Сафоновым в воротах обыграл «Тулузу» в поединке чемпионата Франции
03 апреля
Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль Нажму» в саудовской лиге
03 апреля
«Факел» обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги
01 апреля
Джохар Ву
04 апреля в 20:20
Адиева уволили, щас "взлетят" Крылья
CCCP1922
04 апреля в 19:21
Следующий матч многое может решить... Зенит принимает Краснодар.
whsbqpy4k5cd
04 апреля в 18:53
Зенит с победой!!!!
derrik2000
04 апреля в 18:49
Очень уныленько в очередной раз Зенит ДОМА.
А дельфин чегой-то раздухарился ни на шутку. ))

P.S. Бабкина в Спартак! ))
lotsman
lotsman ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 апреля в 18:47, ред.
Не надо оскорблять дайверов. Ныряльщик, это не дайвер.)
particular ответ За адекватность (раскрыть)
04 апреля в 18:46, ред.
И Вам, Достопочтенный, моё почтение!
Мюнхенцы чудесным образом отскочили, - так бывает, когда не сопли на кулак наматывают и судей проклинают, а когда стыд и достоинство начинают разогревать шевеление булок навстречу свершениям и героизму...
У нас, чуток по другому... Успехов! Вам далеко видно и многое :)
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
04 апреля в 18:41
Все это по написанному заранее сценарию. Один бюджетный клуб выиграл у другого бюджетника. У первого начальник фанат команды, а у второго она нагрузка. Поря запретить использование бюджетных денег в профессиональном футболе. Профессионалы должны зарабатывать сами и жить на заработанное, как мы все.
ks475u5wh443
04 апреля в 18:39
Ну, всё, как обычно. Результат есть, но игра питерцев по-прежнему оставляет желать сильно лучшего. Вроде и снова отличился Соболев, которого раззадорил приезд Дурана, вроде и Джон вкатывается хорошо, сумев отличиться уже второй раз за "Зенит". Самарцы, конечно, забили случайно, но красиво, но каких-то других реальных шансов после перерыва отличиться у гостей не было. А питерцы с учётом первого тайма насоздавали моментов на 4-5 голов, но, опять же - реализация.
За адекватность ответ particular (раскрыть)
04 апреля в 18:28, ред.
Мое почтение уважаемый! Исходя из турнирной таблицы и возможностей "Бавария" может себе позволить.

Думаю, условно крамольные мысли о "ушастом" главенствуют в умах вождей, футболистов и болельщиков клуба. Полагают, что победа в чемпионате никуда не денется.

Ну я это так, взгляд со стороны. У нас тут Муфи в свои и чужие колотит, мне это ближе. Как обычно со своей колокольни.
112910415
04 апреля в 18:27
опять Зенит не блеснул ...
particular ответ За адекватность (раскрыть)
04 апреля в 18:16
Дааа, батенька, - раскладец... Чехарда с бардаком всегда где-то рядом отираются...
А вот Баварии не́кому помочь, - впухают мюнхенцы на 0-2 :)
За адекватность
04 апреля в 18:11, ред.
Позволю себе пофилософствовать. На фоне проблем финансовых "Ростова", разгоняемых СМИ в Самаре губер закрывает лярд долга, неважно как, но посыл имеет место быть, команда нужна, в беде не бросим, играйте.

Не ведаю явилась ли поездка Адиева в Казахстан катализатором, но его убирают якобы результат не тот, которого ждали. А до зимней паузы он был тот? Неужели Булатов, опять из тех же СМИ, которым верить такое себе занятие, уже был желательной заменой, так почему было не убрать Адиева после первой части сезона и дать Булатову грубо три месяца подготовки на воплощение своих идей?

Я это все к чему, просто не понятно кто реально что-то решает в клубе. Ну а по матчу ежели кратко, то может и не прав,"Зенит" решил бросить играть, забив второй. По ходу пьесы с таким рвением и эффективностью игры Соболева Дурану хватит знакомства с достопримечательностями Санкт-Петербурга.

Бабкин конечно красиво положил, обеспечив легкий валидол болельщикам хозяев на концовку матча, да и в целом гости относительно неплохо играли, но счет на табло. Болельщиков "Зенита" с победой, болельщикам "КС" не расстраиваться. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Ангел неБесГрешен
04 апреля в 18:08
Что творит этот дайвер!...
Гость
