Гол Соболева помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов»

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.
На 49-й минуте полузащитник Джон Джон вывел «Зенит» вперёд. На 55-й минуте Александр Соболев удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте Сергей Бабкин сократил отставание в счёте.
«Зенит» идёт на промежуточном 1-м месте (51 очко), «Крылья Советов» занимают 13-е место (21 очко).
Не ведаю явилась ли поездка Адиева в Казахстан катализатором, но его убирают якобы результат не тот, которого ждали. А до зимней паузы он был тот? Неужели Булатов, опять из тех же СМИ, которым верить такое себе занятие, уже был желательной заменой, так почему было не убрать Адиева после первой части сезона и дать Булатову грубо три месяца подготовки на воплощение своих идей?
Я это все к чему, просто не понятно кто реально что-то решает в клубе. Ну а по матчу ежели кратко, то может и не прав,"Зенит" решил бросить играть, забив второй. По ходу пьесы с таким рвением и эффективностью игры Соболева Дурану хватит знакомства с достопримечательностями Санкт-Петербурга.
Бабкин конечно красиво положил, обеспечив легкий валидол болельщикам хозяев на концовку матча, да и в целом гости относительно неплохо играли, но счет на табло. Болельщиков "Зенита" с победой, болельщикам "КС" не расстраиваться. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Не ведаю явилась ли поездка Адиева в Казахстан катализатором, но его убирают якобы результат не тот, которого ждали. А до зимней паузы он был тот? Неужели Булатов, опять из тех же СМИ, которым верить такое себе занятие, уже был желательной заменой, так почему было не убрать Адиева после первой части сезона и дать Булатову грубо три месяца подготовки на воплощение своих идей?
Я это все к чему, просто не понятно кто реально что-то решает в клубе. Ну а по матчу ежели кратко, то может и не прав,"Зенит" решил бросить играть, забив второй. По ходу пьесы с таким рвением и эффективностью игры Соболева Дурану хватит знакомства с достопримечательностями Санкт-Петербурга.
Бабкин конечно красиво положил, обеспечив легкий валидол болельщикам хозяев на концовку матча, да и в целом гости относительно неплохо играли, но счет на табло. Болельщиков "Зенита" с победой, болельщикам "КС" не расстраиваться. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Думаю, условно крамольные мысли о "ушастом" главенствуют в умах вождей, футболистов и болельщиков клуба. Полагают, что победа в чемпионате никуда не денется.
Ну я это так, взгляд со стороны. У нас тут Муфи в свои и чужие колотит, мне это ближе. Как обычно со своей колокольни.
Думаю, условно крамольные мысли о "ушастом" главенствуют в умах вождей, футболистов и болельщиков клуба. Полагают, что победа в чемпионате никуда не денется.
Ну я это так, взгляд со стороны. У нас тут Муфи в свои и чужие колотит, мне это ближе. Как обычно со своей колокольни.
Мюнхенцы чудесным образом отскочили, - так бывает, когда не сопли на кулак наматывают и судей проклинают, а когда стыд и достоинство начинают разогревать шевеление булок навстречу свершениям и героизму...
У нас, чуток по другому... Успехов! Вам далеко видно и многое :)
Мюнхенцы чудесным образом отскочили, - так бывает, когда не сопли на кулак наматывают и судей проклинают, а когда стыд и достоинство начинают разогревать шевеление булок навстречу свершениям и героизму...
У нас, чуток по другому... Успехов! Вам далеко видно и многое :)