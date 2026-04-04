«Бавария» на последних минутах вырвала победу у «Фрайбурга»

«Фрайбург» проиграл «Баварии» (2:3) в матче 28-го тура Бундеслиги.
На 46-й минуте полузащитник Йохан Манзамби вывел «Фрайбург» вперёд. На 71-й минуте Лукас Хелер удвоил преимущество хозяев поля. На 81-й минуте Том Бишоф сократил отставание в счёте. В дополнительное ко второму тайму время Бишоф сравнял счёт. За минуту до конца игры Леннарт Карл принёс победу «Баварии».
«Фрайбург» идёт на 8-м месте (37 очков), «Бавария» занимает 1-е место (73 очка).
тяжко будет! Ну а Мюнхен с победой,молодцы!
тяжко будет! Ну а Мюнхен с победой,молодцы!
тоже камбэк
тоже камбэк
вот эта ремонтада. вот эта мощь у Баварии.
смотрел обзор матча, шикарно завершили матч.
100 гол стал победным!!!
вот эта ремонтада. вот эта мощь у Баварии.
смотрел обзор матча, шикарно завершили матч.
100 гол стал победным!!!