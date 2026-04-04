«Бавария» на последних минутах вырвала победу у «Фрайбурга»

04 апреля 2026, 18:34

«Фрайбург» проиграл «Баварии» (2:3) в матче 28-го тура Бундеслиги.

На 46-й минуте полузащитник Йохан Манзамби вывел «Фрайбург» вперёд. На 71-й минуте Лукас Хелер удвоил преимущество хозяев поля. На 81-й минуте Том Бишоф сократил отставание в счёте. В дополнительное ко второму тайму время Бишоф сравнял счёт. За минуту до конца игры Леннарт Карл принёс победу «Баварии».

«Фрайбург» идёт на 8-м месте (37 очков), «Бавария» занимает 1-е место (73 очка).