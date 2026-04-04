«Бавария» на последних минутах вырвала победу у «Фрайбурга»

04 апреля 2026, 18:34
ФрайбургЛоготип футбольный клуб Фрайбург2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Фрайбург» проиграл «Баварии» (2:3) в матче 28-го тура Бундеслиги.

На 46-й минуте полузащитник Йохан Манзамби вывел «Фрайбург» вперёд. На 71-й минуте Лукас Хелер удвоил преимущество хозяев поля. На 81-й минуте Том Бишоф сократил отставание в счёте. В дополнительное ко второму тайму время Бишоф сравнял счёт. За минуту до конца игры Леннарт Карл принёс победу «Баварии».

«Фрайбург» идёт на 8-м месте (37 очков), «Бавария» занимает 1-е место (73 очка).

Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК Бавария
la-respect0
вчера в 09:08
Бишоф и Карл будущее и настоящее команды прямо сейчас ).
salleeh
вчера в 03:03
Вратарь Фрайбурга творил чудеса, но чудо по настоящему сегодня сотворила Бавария… Я уже был согласен на ничью, но в добавленное время, начал думать о победе. Так и случилось, машина…👍
112910415
04 апреля в 21:06
мощно закончили !
lazzioll
04 апреля в 20:44
есть такая категория студентов, которая вроде ничего не учит, не делает весь семестр. а потом такой - а, экзамен сегодня, пойду сдам и сдает на отлично. такое чувство что Бавария иногда забывает что ей надо выигрывать, что-то ходит бродит комбинирует, потом вспоминает что проигрывает и забивает сколько захочет. но времени может не хватить когда-нибудь.
shur
04 апреля в 19:35, ред.
...морально,психологически, перед Реалом волевая, это уже заява,
тяжко будет! Ну а Мюнхен с победой,молодцы!
wa7fzk3fens2
04 апреля в 19:22
Мощнейший камбэк Баварии. И без Кейна побеждают...
пират Елизаветы
04 апреля в 19:16
Байер - Вольфсбург не хуже))
тоже камбэк
пират Елизаветы ответ kmhb (раскрыть)
04 апреля в 19:15
мои поздравления!
вот эта ремонтада. вот эта мощь у Баварии.
смотрел обзор матча, шикарно завершили матч.
100 гол стал победным!!!
Брулин
04 апреля в 19:05
Искренне сочувствую всем тем болельщикам которые не смотрели матч во Фрайбурге, трудно представить как много они потеряли. Много эмоций, воли, боевитости и класса.
Брулин
04 апреля в 19:04
Хорошо что вырвали победу перед Реалом это даст воодушевление
Bad Listener
04 апреля в 18:47, ред.
"«Фрайбург» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в матче 28-го тура Бундеслиги." Фрайбург проиграл, а не сыграл вничью.
uzm4xdbxx4y8
04 апреля в 18:41
Перевернули в очередной раз игру баварцы, успев во второй раз кряду с Фрайбургом нарисовать на табло счёт 0:2 не в свою пользу. При этом победные мячи мюнхенцы забили уже в компенсированное арбитром время. Тем самым лишний раз доказав обоснованность своих притязаний на очередное "золото"....
kmhb
04 апреля в 18:39, ред.
Бывают красивые концовки - это одна из них. Такие победы неплохо поднимают командный дух перед важными играми. Молодцы
