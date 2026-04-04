Челестини оценил победу ЦСКА над «Акроном»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1).

В первом тайме мы полностью заслужили повести в матче и, возможно, должны были это делать с большей разницей. В начале второй половины встречи мы могли забивать второй гол. Пенальти же все поменяло. После него начались 10-15 минут, когда мы испытывали неприятности. Игорь Акинфеев сделал прекрасный сейв — у нас великолепный вратарь. Но в той части матча игра могла склониться в пользу «Акрона». Но все закончилось в нашу пользу. Команда провела серьезный хороший матч на тяжелом поле. Если ты побеждаешь, то это не вопрос удачи. Ты борешься до конца. Сегодня нам было непросто справляться с длинными забросами на Дзюбу и обороняться после аутов «Акрона». Все команды, играющие против «Акрона», мучаются и испытывают неприятности.