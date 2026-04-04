Челестини оценил победу ЦСКА над «Акроном»
Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1).
В первом тайме мы полностью заслужили повести в матче и, возможно, должны были это делать с большей разницей. В начале второй половины встречи мы могли забивать второй гол. Пенальти же все поменяло. После него начались 10-15 минут, когда мы испытывали неприятности. Игорь Акинфеев сделал прекрасный сейв — у нас великолепный вратарь. Но в той части матча игра могла склониться в пользу «Акрона». Но все закончилось в нашу пользу. Команда провела серьезный хороший матч на тяжелом поле. Если ты побеждаешь, то это не вопрос удачи. Ты борешься до конца. Сегодня нам было непросто справляться с длинными забросами на Дзюбу и обороняться после аутов «Акрона». Все команды, играющие против «Акрона», мучаются и испытывают неприятности.
["news\/1425192\/monako-marsel","news\/1425191\/inter-roma","news\/1425190\/umyarov-nail","news\/1425189\/galaktionov-mihail","news\/1425188\/karsedo-huan","news\/1425187\/kahigao-fransis","news\/1425185\/chelsi-lids","news\/1425184\/vest-hem-lids","news\/1425183\/spartak-lokomotiv","news\/1425182\/sereso-enrike-atletiko","news\/1425181\/nurmagomedov-habib","news\/1425180\/nagaycev-yuriy","news\/1425179\/bongonda-teo","news\/1425178\/psv-volendam","news\/1425177\/shauten-yerdi-niderlandy","news\/1425176\/agalarov-gamid","news\/1425175\/dinamo-baltika","news\/1425174\/arauho-ronald-bernal-mark","news\/1425173\/arbeloa-alvaro-real","news\/1425172\/luchesku-mircha-rumyniya","news\/1425171\/michel-zhirona","news\/1425170\/maldini-paolo-italiya","news\/1425169\/yamal-lamin-barselona","news\/1425168\/rodina","news\/1425167\/akinfeev-igor-dzyuba-artyom","news\/1425166\/shlotterbek-niko-borussiya","news\/1425165\/ural-chayka","news\/1425164\/pari-nn-rostov","news\/1425163\/palmer-koul","news\/1425162\/makkeli-danni"]
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что армейцы показали характер и набрали важные очки в матче 23‑го тура МИР РПЛ с тольяттинским «Акроном».
Давно известно, что каждый должен заниматься своим делом. Кто то тренировать, кто то судить футбол, а кто то и шпалы укладывать. Все зависит от того что у кого лучше получается. И главное по Правилам.
Как краткое резюме: Будет огромным успехом, если ЦСКА попадём в тройку или хотя бы возьмём кубок, но если откровенно, предпосылок к этому пока не видно.
