Челестини оценил победу ЦСКА над «Акроном»

04 апреля 2026, 18:45
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1).

В первом тайме мы полностью заслужили повести в матче и, возможно, должны были это делать с большей разницей. В начале второй половины встречи мы могли забивать второй гол. Пенальти же все поменяло. После него начались 10-15 минут, когда мы испытывали неприятности. Игорь Акинфеев сделал прекрасный сейв — у нас великолепный вратарь. Но в той части матча игра могла склониться в пользу «Акрона». Но все закончилось в нашу пользу. Команда провела серьезный хороший матч на тяжелом поле. Если ты побеждаешь, то это не вопрос удачи. Ты борешься до конца. Сегодня нам было непросто справляться с длинными забросами на Дзюбу и обороняться после аутов «Акрона». Все команды, играющие против «Акрона», мучаются и испытывают неприятности.

armeec_
armeec_ ответ sjhza6sxb2mx (раскрыть)
04 апреля в 23:28
Что делает Баринов? нОль. при этом мешает играть молодым парням.
04 апреля в 23:25
Игра была ровна- играли два ..... По факту(
04 апреля в 20:50, ред.
Тренер ЦСКА Челестини: "Отмененный мяч «Акрона»? Чистейшее нарушение"

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что армейцы показали характер и набрали важные очки в матче 23‑го тура МИР РПЛ с тольяттинским «Акроном».
04 апреля в 20:41
    04 апреля в 20:41
    Победа какая-то получилась с душком
    04 апреля в 20:37
    Челестини: "Лучшим сегодня был судья, хочу поблагодарить его, без него нам было не победить".
    04 апреля в 20:32
    не впечатляет армейская игра ...
    04 апреля в 19:16, ред.
    Как говорится игра забудется , а счёт на табло останется.....если выиграли значит заслужили....сегодня главное это победа и три очка......молодец сегодня Лусиано Гонду быстрый гол забил .....ну а гол Кругового вообще шедевр.....да и Игорь Акинфеев сегодня был хорошь. Ещё что очень важно переломили ситуацию когда после перерыва на сборные не могли выиграть.....сегодня после перерыва на сборные выиграли!
    04 апреля в 19:16
    Посмотрел матч ...... и ....подготовка к возобновлению чемпионата явно провалена. Команда не бежит, у всех будто гири к ногам привязаны. Куда девалась та команда, которая в первом круге просто летала по полю? Сдали все, и Кисляк, и Глебов, и Обляков... короче все. Плюс ко всему, чтобы там не говорили, а в команде и с обстановкой что-то не так. Вы когда-нибудь видели, чтобы Обляков так уходил на замену? Я, не видел. Про то, что обмен Дивеева на Гонду явная ошибка, я уже как то говорил. Необходимо возвращать в состав Мойзеса, а Кругового возвращать на то место, где он играл в первом круге.

    Как краткое резюме: Будет огромным успехом, если ЦСКА попадём в тройку или хотя бы возьмём кубок, но если откровенно, предпосылок к этому пока не видно.
    04 апреля в 19:10
    Физрук еще что-то оценивает, даже ничьей не заслужили, судья принес три очка, есть повод заняться прокуратуре.
