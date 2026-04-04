«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» (3:3) в матче 23-го тура РПЛ.
На 29-й минуте защитник «Оренбурга» Фахд Муфи отправил мяч в свои ворота. На 39-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество «Динамо». На 45-й минуте Муфи сократил отставание в счёте. На 51-й минуте Ду Кейрос сравнял счёт. На 61-й минуте Тюкавин оформил дубль. На 67-й минуте дубль оформил Ду Кейрос, сравняв счёт.
«Динамо» идёт на 7-м месте (31 очко), «Оренбург» занимает 15-е место (19 очков).
манкировал, чем показал, что кубковая игра с Краснодаром для него неизмеримо важнее. Ну, оно и понятно..
Также понятно, насколько Ролан Саныч по-прежнему неравнодушен к идее уместить вместе Сергеева и Тюкавина. Когда они оба на поле, Динамо забивает редко, однако сегодняшний матч вышел из этого ряда.
Костя вогнал две отличные банки, первая из которых ещё при Сергееве))
Правда, на сдвоенный центр это было мало похоже- оба напа, меняясь местами, поочерёдно исполняли ложную девятку, тем самым пробуя путать оборонцев гостей и играя скорее 4-4-1-1, чем 4-4-2.
Так что ещё неизвестно, каковы неявные цели Гусева в наигрывании этой пары.
А дальше приходится сквернословить- сколько можно болеть этой потешной
болезнью- засыпАть на поле, ведя в счёте, особенно в два мяча..
Ею мы болели в последние годы при всех тренерах, начиная от Сандро Шварца,
и вылечить её не удавалось никому. Не исключение пока и Гусев.
Конкретно провалил матч Скопинцев, которого оббегАли на фланге как стойку,
с выходом на зрячий прострел при первом и третьем голах.
Стоячим выглядел и Рикардо, так же проведший матч откровенно слабо.
Кубковая игра с Краснодаром 8 числа для нас действительно будет важнейшей,
при серьёзной неудаче в которой доигрывать сезон можно будет хоть молодёжкой.
Там защитная линия у нас будет посильнее сегодняшней, только вот насколько?)
Вот и посмотрим..
а оренбуржцы оказались настоящими бойцами и проявили характер.
Сейчас для "Оренбурга" каждое набранное очко важно и хотелось бы
им пожелать удачи в борьбе за право остаться в РПЛ на будущей сезон.
