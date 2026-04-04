04 апреля 2026, 19:33

«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» (3:3) в матче 23-го тура РПЛ .

На 29-й минуте защитник «Оренбурга» Фахд Муфи отправил мяч в свои ворота. На 39-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество «Динамо». На 45-й минуте Муфи сократил отставание в счёте. На 51-й минуте Ду Кейрос сравнял счёт. На 61-й минуте Тюкавин оформил дубль. На 67-й минуте дубль оформил Ду Кейрос, сравняв счёт.

«Динамо» идёт на 7-м месте (31 очко), «Оренбург» занимает 15-е место (19 очков).