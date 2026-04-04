«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом»

04 апреля 2026, 19:33
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» (3:3) в матче 23-го тура РПЛ.

На 29-й минуте защитник «Оренбурга» Фахд Муфи отправил мяч в свои ворота. На 39-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество «Динамо». На 45-й минуте Муфи сократил отставание в счёте. На 51-й минуте Ду Кейрос сравнял счёт. На 61-й минуте Тюкавин оформил дубль. На 67-й минуте дубль оформил Ду Кейрос, сравняв счёт.

«Динамо» идёт на 7-м месте (31 очко), «Оренбург» занимает 15-е место (19 очков).

Источник: soccer.ru Фото: Telegram-канал ФК Динамо
«Мальорка» обыграла «Реал» в матче Ла Лиги
04 апреля
«Бавария» на последних минутах вырвала победу у «Фрайбурга»
04 апреля
Гол Соболева помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов»
04 апреля
«Реал Сосьедад» переиграл «Леванте», Захарян остался в запасе на эту игру
04 апреля
Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Ливерпуль»
04 апреля
ЦСКА одолел «Акрон» в матче Российской Премьер-Лиги
04 апреля
a-league
a-league ответ Дрёма (раскрыть)
вчера в 09:36, ред.
=Карпин слил все что можно=

Что слил Карпин ? Это часом не Карпин выиграл у Зенита 3-1 и тем самым позволил Гусеву, с успехом слившему ответную игру, продолжить участвовать в Кубке, не ?
Храневец
Храневец
вчера в 09:08
Три игрока оформили каждый по дублю !!!!! Чего то давно такого не было ,Молодцы так держать!
Groboyd
Groboyd ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 02:19
Да кому он нужен в его 30 лет.
просто Tomson
просто Tomson
вчера в 01:20
рано хороним Гусева, цыплят по осени считают, да и КР как никогда близок
armeec_
armeec_
04 апреля в 23:19
Закончилась сказка))
Lobo77
Lobo77
04 апреля в 22:25
Гусев - это временная фигура.
И ничего он не выиграет.
Просто если есть недоукомплектованная команда и слабый тренер это всегда фиаско. Ну нет других сценариев.
Брулин
Брулин
04 апреля в 22:04
Сказка закончилась
Хотя мне кажется мозговой центр это Шаронов, Гусев не похож на тренера
Termez Zidan
Termez Zidan
04 апреля в 21:50
Динамо ,что случилось? Выиграли Спартак и всё?
Bad Listener
Bad Listener
04 апреля в 21:40
Всё, очередной спец получил тренера месяца и на покой?
Дрёма
Дрёма ответ a-league (раскрыть)
04 апреля в 21:28, ред.
странная у вас логика-Карпин слил все что можно, довел Динамо до перспективы вылета и у кого-то есть есть реальное желание вернуть его-ЗАЧЕМ?))да, у Гусева после 4х побед пошел спад, но ведь никто и не считал его волшебной палочкой, с помощью которой Динамо будет одерживать одни победы-это не один тренер в мире не может обеспечить. По-моему он реально оценивает перспективу-после "трудов" Карпина Динамо в борьбе за призовые места ничего не светит, так не лучше ли упереться сейчас в борьбе за кубок, чем ж рвать на два фронта. Я не ратую за Гусева, провалится-уберут, все равно сейчас испытательный срок у него, но возвращать Карпина...извините, но это только для упоротых в личность Карпина))
a-league
a-league ответ Дрёма (раскрыть)
04 апреля в 21:18, ред.
Чтобы не дал это Гусеву сделать
Дрёма
Дрёма ответ 25процентный клоун (раскрыть)
04 апреля в 21:10
чтобы он уверенно вывел Динамо в первую лигу?))
просто Tomson
просто Tomson ответ wz3xh2t82pw6 (раскрыть)
04 апреля в 20:54
дык Апрель теперь)))
Comentarios
Comentarios
04 апреля в 20:37
Конец истории лучшего тренера
25процентный клоун
25процентный клоун
04 апреля в 20:25
Ну вот и конец сказки. Верните Валеру
Валерыч
Валерыч
04 апреля в 20:24
Боевой матч получился. Динамовцы видимо недооценили соперника,
а оренбуржцы оказались настоящими бойцами и проявили характер.
Сейчас для "Оренбурга" каждое набранное очко важно и хотелось бы
им пожелать удачи в борьбе за право остаться в РПЛ на будущей сезон.
112910415
112910415
04 апреля в 20:16
Оренбург получше был !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
04 апреля в 20:03
Что-то случилось с Динамо. Это началось с матча с питерскими... "Зебра" у каждой команды присутствует. Сейчас полоса потемнела.
А Оренбург - красавцы! Хочется пожелать им остаться в РПЛ. На Муфи, наверное, уже объявили "охоту" наши "топ" клубы)))
баск
баск
04 апреля в 20:01
Судя по нашему стартовому составу, сегодняшним матчем Гусев откровенно
манкировал, чем показал, что кубковая игра с Краснодаром для него неизмеримо важнее. Ну, оно и понятно..

Также понятно, насколько Ролан Саныч по-прежнему неравнодушен к идее уместить вместе Сергеева и Тюкавина. Когда они оба на поле, Динамо забивает редко, однако сегодняшний матч вышел из этого ряда.
Костя вогнал две отличные банки, первая из которых ещё при Сергееве))

Правда, на сдвоенный центр это было мало похоже- оба напа, меняясь местами, поочерёдно исполняли ложную девятку, тем самым пробуя путать оборонцев гостей и играя скорее 4-4-1-1, чем 4-4-2.
Так что ещё неизвестно, каковы неявные цели Гусева в наигрывании этой пары.

А дальше приходится сквернословить- сколько можно болеть этой потешной
болезнью- засыпАть на поле, ведя в счёте, особенно в два мяча..
Ею мы болели в последние годы при всех тренерах, начиная от Сандро Шварца,
и вылечить её не удавалось никому. Не исключение пока и Гусев.

Конкретно провалил матч Скопинцев, которого оббегАли на фланге как стойку,
с выходом на зрячий прострел при первом и третьем голах.
Стоячим выглядел и Рикардо, так же проведший матч откровенно слабо.

Кубковая игра с Краснодаром 8 числа для нас действительно будет важнейшей,
при серьёзной неудаче в которой доигрывать сезон можно будет хоть молодёжкой.
Там защитная линия у нас будет посильнее сегодняшней, только вот насколько?)
Вот и посмотрим..
Groboyd
Groboyd
04 апреля в 19:57
Как я и сказал после поражения от зенитушки, конфетно-букетный период Гусева с Динамо закончился, началась будничная рутина.
За адекватность
За адекватность
04 апреля в 19:54, ред.
Коль уж сегодня ударился философствовать,, попытаюсь продолжить. Как бы для хозяев матчи с "Краснодаром" в КР скорее всего станут матчами жизни для главного тренера. Для гостей сейчас каждый матч-матч жизни. Понимаю, что пишу банальщину, но... События матча описывать не вижу смысла, но как минимум не пожалел, что посмотрел. Постараюсь максимально кратко. Командам спасибо за игру, хозяева полагаю очень сильно голову пеплом посыпать не станут, хотя конечно ведя 2-0.... А гости, скажем так, своими стараниями "что-то в клювике унесли." Ну как-то так с моей колокольни.
derrik2000
derrik2000
04 апреля в 19:43, ред.
Для меня, нейтрального болельщика, матч, конечно, интересный: голов много.
А, вот, для болел Динамо и Оренбурга он, полагаю, "валидольный".
Больше, конечно, для болельщиков БГ.
Команда Гусева, по моему мнению, такая же, как команда варелика.
Хотя, конечно, мне думалось, что евромиллионеры в БГ-форме у Гусева в играх будут за счёт волевых командных действий и индивидуального мастерства отдельных футболистов всё таки посолиднее в игровом плане выглядеть.
Что-то не срастается...

Муфи с двух сторон - лучший игрок матча! ))
particular
particular
04 апреля в 19:41, ред.
Как показывает практика, Динамо не́чем подкрепить свои амбиции...
Да и гениальность Гусева требует более серьёзных испытаний и осмысления...
goalaktika
goalaktika
04 апреля в 19:41
Классный матч выдали команды !
a-league
a-league
04 апреля в 19:39, ред.
Судья либо слепой, либо ангажированный: пена на последней минуте в ворота Динамо была заработана Маричалем железобетонно
parzs79fddag
parzs79fddag
04 апреля в 19:38
Взяли очко там, где не ждали, и сделали это вполне заслуженно. Игра была равная по сути, а по духу Оренбург был сильнее. Если бы не Тюкавин, могли бы претендовать и на победу. Понятно, почему "Динамо" болтается в середине таблицы.
2m5ksrkvgsaj
2m5ksrkvgsaj
04 апреля в 19:36
Это был великолепный матч, в котором зрители увидели целых шесть забитых мячей. Футболисты Динамо по ходу первого тайма вели 2:0, но потом Оренбург сумел сравнять счёт. Далее команда Ролана Гусева вновь вырывалась вперёд, однако гости опять восстановили статус-кво. В итоге боевая ничья 3:3!
wz3xh2t82pw6
wz3xh2t82pw6
04 апреля в 19:34
Что тут поделаешь, Гусев же лучший тренер марта.
Гость
