«Челси» разгромил «Порт Вейл» и вышел в полуфинал Кубка Англии

04 апреля 2026, 21:19

«Челси» обыграл «Порт Вейл» (7:0) в четвертьфинале Кубка Англии.

На 2-й минуте Йоррел Хато вывел «Челси» вперёд. На 25-й минуте Жоао Педро закрепил преимущество «синих». На 42-й минуте защитник «Порт Вейла» Джордан Габриэль забил автогол. На 57-й минуте голом отметился защитник «Челси» Тосин Адарабиойо. На 69-й минуте забил Андрей Сантос. На 82-й минуте Эстевао отправил шестой гол в ворота гостей, а в дополнительное ко второму тайму время Алехандро Гарначо реализовал пенальти.

Ранее в полуфинал Кубка Англии вышел «Манчестер Сити», разгромив «Ливерпуль» — 4:0.