«Челси» разгромил «Порт Вейл» и вышел в полуфинал Кубка Англии

04 апреля 2026, 21:19
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)7 : 0Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт ВейлМатч завершен

«Челси» обыграл «Порт Вейл» (7:0) в четвертьфинале Кубка Англии.

На 2-й минуте Йоррел Хато вывел «Челси» вперёд. На 25-й минуте Жоао Педро закрепил преимущество «синих». На 42-й минуте защитник «Порт Вейла» Джордан Габриэль забил автогол. На 57-й минуте голом отметился защитник «Челси» Тосин Адарабиойо. На 69-й минуте забил Андрей Сантос. На 82-й минуте Эстевао отправил шестой гол в ворота гостей, а в дополнительное ко второму тайму время Алехандро Гарначо реализовал пенальти.

Ранее в полуфинал Кубка Англии вышел «Манчестер Сити», разгромив «Ливерпуль» — 4:0.

Фото: Твиттер ФК Челси
«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом»
04 апреля
«Мальорка» обыграла «Реал» в матче Ла Лиги
04 апреля
«Бавария» на последних минутах вырвала победу у «Фрайбурга»
04 апреля
Гол Соболева помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов»
04 апреля
«Реал Сосьедад» переиграл «Леванте», Захарян остался в запасе на эту игру
04 апреля
Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Ливерпуль»
04 апреля
azkan
04 апреля в 23:44
)))
Futurista
04 апреля в 23:11
Порт Вейл прозвище: "храбрецы"...ну еще бы...с открытым забралом на Челси...вот им полное забрало и накидали)...
particular
04 апреля в 21:39
Ненавязчиво замаячил титул... Пока издалека :)
goalaktika
04 апреля в 21:37
Ну это избиение, разные весовые категории.
Варвар7
04 апреля в 21:36
Ща отредактирую - ещё пару скобок поставлю...)))
DXTK
04 апреля в 21:32, ред.
Отпинать команду 3 лиги.....большого ума ненадо........можно было и за 10 ку зайти........
Варвар7
04 апреля в 21:24, ред.
Ведь могут - когда захотят...) ))
7tx48ukgexn3
04 апреля в 21:22
Нашли команду у которой можно выиграть.... а чё так мало забили...
