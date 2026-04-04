Быстров раскритиковал игру Глушенкова: «Тихий ужас!»

04 апреля 2026, 21:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре полузащитника Максима Глушенкова в матче 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

Глушенков — тихий ужас! Если ты не хочешь выходить на поле, лучше сказать об этом тренеру перед игрой. Лучше не играть, чем выходить и играть так. Игрок сборной не имеет права так играть за клуб. Я прихожу на стадион и вижу, что он не может ни разу обыграть один в один! Одно полезное действие во втором тайме — прострел.

Варвар7
вчера в 01:46, ред.
Володя "припечатал" Максима "Наглухо"...)))
просто Tomson
вчера в 01:19
    Futurista
    04 апреля в 23:04
    Тихий...приГлушенный ужас)...
    KSY16
    04 апреля в 21:54, ред.
    Глушенков гопник
    4wvydp4hhx8y
    04 апреля в 21:54
    У Быстрова все получалось, особенно в спартаке, гоняли из клуба в клуб ввиду бестолковости действий.
    112910415
    04 апреля в 21:48
    так себе сыграл
    sv_1969
    04 апреля в 21:47
    Ну у Володи в карьере этого тихого ужаса было не мало у самого))
    25процентный клоун
    04 апреля в 21:33
    Вова, оставь личное, спады у всех бывают
