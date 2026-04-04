«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче с двумя удалениями

04 апреля 2026, 21:45
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» в гостях обыграл «Ахмат» (1:0) в матче 23-го тура РПЛ.

На 86-й минуте голом отметился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 94-й минуте полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва был удалён с поля. На 97-й минуте красную карточку полузащитник хавбек «Краснодара» Александр Черников.

«Краснодар» идёт на 1-м месте (52 очка), «Ахмат» занимает 9-е место (30 очков).

Олег Семашкин
вчера в 15:25
    112910415
    вчера в 12:01
    очень тяжело очки даются Краснодару !
    Ахмат ни в чем не уступал !
    Jeck Denielse
    вчера в 07:03
    Спасибо Кордобе...
    Ибо....Зенит которого устраивает ничья в матче с Краснодаром и Зенит которому надо побеждать в матче с Краснодаром - две разные команды....
    Варвар7
    вчера в 06:18
    Всё ближе финиш , чемпионата - всё тяжелее даются победы лидеру...
    CCCP1922
    вчера в 02:35
    Ахмат не заслужил поражения...
    Slimr
    вчера в 01:36
    Ахмат бился, очевидно по игре. Могли забить, а быки мало создавали, неужели состояние Эдо так влияет на команду? Ничья была бы по делу, но как болельщик Краснодара я рад за победу. Объективно желтые и красные карточки выдавались бестолково. Вторая желтая Черникову за что? Если первая за разговоры, то вторая должна быть более аргументирована чем за подкат в мяч и по инерции в ноги. Нарушения на Кордобе как обычно не фиксируются (типа это просто борьба), хотя я вижу даже как вратарь идет на столкновение с ним умышленно, не говорю даже о выставленной ноге защитника, после которой штрафной в пользу него же а не игрока который упал после столкновения. А по итогу матч хорош, на пользу обеим командам пойдет.
    просто Tomson
    вчера в 01:11
      wzycnkk87uy8
      04 апреля в 23:04
      Быков с победой, Джон выручил!
      Sergo81
      04 апреля в 23:04
      Кордоба как всегда тащер. Но удар то в ближний угол, на удобной высоте, такие надо брать стараться.
      Futurista
      04 апреля в 23:02
      Опять один Джон двух Джонов обошёл))...
      h_a_k_k_e_r ответ Брулин (раскрыть)
      04 апреля в 22:36
      Не знаю, можно, конечно, придраться в нескольких моментах, но судейство мне понравилось в целом: рефери давал играть в футбол.
      Про игру Краснодара согласен, но с одной оговоркой: кому сейчас Ахмат дает играть (особенно дома) в свой футбол?
      А у Краснодара в голове явно следующая игра, где судьи будут просто топить быков, поэтому силы надо экономить. Так что быки взяли 3 очка у очень неудобного соперника - будем болеть за них в игре против просроченных юбиляров.
      derrik2000 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      04 апреля в 22:27
      Читал об этом...
      Ну, хоть так, а то вообще безобразие какое-то!
      пират Елизаветы
      04 апреля в 22:24
      Краснодар с победой))
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ derrik2000 (раскрыть)
      04 апреля в 22:23
      скоро новое правило (офсайд Венгера) вступит в силу.
      но даже тогда спорных ситуаций меньше не станет.
      blitz
      04 апреля в 22:17, ред.
      После перерыва на сборные у всех команд потом возникают проблемы в игре. Многие игроки в командах разъезжаются по своим сборным, с тяжёлыми перелета и пересадками. Сегодняшний матч получился не исключение.
      Тяжёлая игра для двух команд уже катилась к ничьей, когда Кордоба за несколько минут до конца матча своим шикарным ударом забрал три очка для Краснодара.
      Следующий тур игра у Краснодара с Зенитом, для Краснодара маленький плюсик, что сегодня не позволили Зениту выйти на первое место. И по прежнему впереди на один бал.
      Фил Кио
      04 апреля в 22:13
      В каждом из оставшихся матчах очки для Краснодара будут доставаться с большим трудом, как сегодня, могут не выдержать, нужен эмоциональный допинг.
      derrik2000 ответ Kosmos58 (раскрыть)
      04 апреля в 22:13
      Добрый вечерок! )
      Kosmos58 ответ derrik2000 (раскрыть)
      04 апреля в 22:09
      Согласен. Приветствую!
      Брулин
      04 апреля в 22:07
      Краснодар хоть и выиграл, но был весьма плох. Фортануло, что Кордоба в ворота попал. А Фролов судил в пользу газовни. Кучу фолов яГрозного пропустил. Я думал, что ничья будет. Ан шиш))
      Kosmos58
      04 апреля в 22:07
      Душили Быков, но не смогли. Есть справедливость!
      Kosmos58
      Kosmos58 ответ m5j3qvn25rcw (раскрыть)
      04 апреля в 22:06
      Явно подсуживал ... В конце матча Черников сыграл в мяч, а потом всё остальное ...
      Водолей Сергеев
      04 апреля в 22:01
      Судя по всему в равном по шансам матче индивидуальное мастерство вышло на первый план и решило исход встречи. Но Краснодар с виду так или иначе буксует – ближайшие пару туров покажут их способность к преодолению кризисных тенденций.
      За адекватность
      04 апреля в 22:00
      Слегка на эмоциях, но как же отчаянно рубился "Ахмат", респект и уважуха. Очень тяжел был "Краснодар" по игре. "Ахмат" Черчесова да еще дома никому не подарок, но очень тяжело команда выглядела. По сути выделить некого. Уж коль эмоции не остыли в душе, то Кривцова. Желательно уверенно в створ ворот попадать из выгодных позиций, примерно как маску человека паука напяливать. Ладно Кордоба есть. Как уже не раз писал, то губитель, то спаситель. Сегодня, да и не только во второй ипостаси. Но календарь конечно условно адский дальше. Но тут уж к устному народному творчеству, "взялся за гуж, не говори что не дюж." А пока болельщиков "Краснодара" с тяжелейшей победой, ну а болельщикам "Ахмата" ...., да все хорошо у Вас с командой. Как обычно взгляд со своей колокольни.
      m5j3qvn25rcw
      04 апреля в 22:00
      Сложная игра. Арбитр не выдержал давления. Рано ему судить такие матчи. Хорошо, что обошлось без серьезных травм. Хотя было близко.
      derrik2000
      04 апреля в 21:59, ред.
      Упорненько, однако.
      До техники, понятно, дело не дошло.
      Боссельи вовремя вышел: его пас вразрез защитников Ахмата и - прекрасный очередной гол Кордобы.
      Мне лично, например, уже очевидна ненужность ВАР, точнее, его излишнего администрирования матча.
      Зачем, спрашивается, НАНОмиллиметровый офсайт Самородова, когда он гол забил, было отменять???
      Для меня - загадка из загадок.
      Да и удаление Черникова, как показалось, было только для того, чтобы успокоить болельщиков Ахмата: Черников КЛАССИЧЕСКИ в мяч сыграл в подкате.
      Зная, что ФУТБОЛА в Грозном сегодня не дождёшься, смотрел только для того, чтобы узнать, сохраниться ли после матча отрыв кубанцев от "столетне юбилейных" или нет.
      Узнал. )
      KSY16
      04 апреля в 21:53
      Браво быки !
      Limonov
      04 апреля в 21:51
      Быков С Победой!
      -Хостинский-
      04 апреля в 21:49, ред.
      3 очка не пахнут , но матч для Быков максимально сложный был . Потеря Черникова по ошибке судьи , на руку Зениту . Надеюсь отменят карточку . Играл в мяч , ноги поджимал , не было нарушения
      112910415
      04 апреля в 21:49
      очень на тоненького ...
      Ахмат был хорош !
