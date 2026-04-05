Англия. Кубок 2025/2026

«Арсенал» в гостях проиграл «Саутгемптону» и вылетел из Кубка Англии

вчера, 00:01
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Саутгемптон» обыграл «Арсенал» (2:1) в матче четвертьфинала Кубка Англии.

На 35-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Саутгемптона» Росс Стюарт. На 68-й минуте нападающий «Арсенала» Виктор Дьёкереш сравнял счёт. На 85-й минуте Ши Чарльз принёс победу «Саутгемптону».

Ранее в полуфинал Кубка Англии вышли «Челси» и «Манчестер Сити».

Источник: soccer.ru Фото: Сайт Sky Sports
IKER-RAUL
вчера в 21:34
надеюсь, что в чемпе Артета снова не обделается и возьмёт наконец то титул
Mishka_Sakhalin
вчера в 17:37
квадрупл говорили они...
DXTK
вчера в 14:25, ред.
Так и хочется спросить Артета где трофеи????.........
Grizly88
вчера в 10:28
Трофей заберет Сити
particular
вчера в 09:24
Это не вылет... Это - залёт...
112910415
вчера в 09:22
Жуть !
Но АПЛ надо брать !
Ruslik1982
вчера в 09:20
это будет конечно невероятно смешно, если Арсенал и в этом году чемпионат не выиграет
Dauletbek
вчера в 08:20
Квадрупл, требл отменены. Хотя бы АПЛ надо взять. Как нейтральному болельщику, мне хотелось бы чтобы они АПЛ взяли.
azkan
вчера в 07:56, ред.
Старт состав и запасные показывают какие приоритеты у Артеты, да и плюс травмы. Могли победить, были моменты и могли победить и с этим составом. Но не повезло.
А Сотону респект! Второй гол это ужас Арсенала, последний гвоздь так сказать.
Играли с желанием и главное качественно, подгоняемые своими фанатами. Они заслужили полуфинал больше, чем Арсенал и заслуженно победили. Молодцы!
И с такой игрой они могут любой клуб пройти.
wrv9ujrb2j4s
вчера в 07:35
Кубок для Арсенала - второстепенный турнир.
galem72
вчера в 07:28
Лишь бы на чемпионат сил хватило, чтобы не упустить первое место в турнирке. Удачи Пушкарям!
CCCP1922
вчера в 07:26
Это был серьезный сигнал
dek49csvt4gk
вчера в 07:16
Думаю Артета слил этот кубок, чтобы хватило сил для борьбы за остальные два трофея,более престижные
Варвар7
вчера в 06:21
Арсенал - он ведь тоже не железный...
Валерыч
вчера в 05:05, ред.
Тяжело сражаться на четырёх фронтах одновременно. Это очень энергозатратно и по силам только клубу, имеющему сильнейший, глубокий состав высококвалифицированных игроков во всех линиях. Таким клубом "Арсенал" пока не является. Поэтому Артета принял видимо мудрое решение сосредоточиться только на двух главных турнирах: АПЛ и ЛЧ. Посмотрим, что из этого выйдет.
Если пушкарям в этом сезоне удастся выиграть долгожданное чемпионство в АПЛ и добиться высоких результатов в ЛЧ (это должен быть как минимум выход в финал), то Артета окажется прав и будет героем в лице всех болельщиков "Арсенала".
пират Елизаветы
вчера в 03:45
Вест Лондон будет смеяться над Артета , если вылетят от Спортинга
Ангел неБесГрешен
вчера в 02:52
Интересная компания подбирается...
tf6gzc2na72j
tf6gzc2na72j ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 02:43, ред.
Микель как обычно плывёт плывёт..., и начинает активно тонуть у берега.

Будем надеяться, что АПЛ он всё таки возьмёт на сей раз. Про ЛЧ молчу, - там всё покрыто мраком..., причем не только для пушкарей, но и для всех остальных.
konst19
вчера в 01:18
Жаль я все таки думал что Ман сити заберет у Арсенала кубок в финале. И чемпионство. Тем самым забрав 3 из 4 трофеев. Так было бы более эпично. Ну а в ЛЧ с такой игрой лучше не выходить на поле
Твой Арсен
вчера в 00:25, ред.
Арсенал сделал второй шаг из четырех к квадруплу. К квадруплу лузеров. Артета опять поставил Кепу, который пропустил легкий гол, ещё и парня 16-летнего вместо Сака, который конечно здорово выглядел, но был не так полезен.
Comentarios
вчера в 00:25
Помолчим
shur
вчера в 00:04
...всё! Отстрелялись пушкари !!!
sv_1969
вчера в 00:04
Неожиданный конечно результат. Но в принципе гостям важнее АПЛ думаю
