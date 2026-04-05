«Арсенал» в гостях проиграл «Саутгемптону» и вылетел из Кубка Англии
1775336498
«Саутгемптон» обыграл «Арсенал» (2:1) в матче четвертьфинала Кубка Англии.
На 35-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Саутгемптона» Росс Стюарт. На 68-й минуте нападающий «Арсенала» Виктор Дьёкереш сравнял счёт. На 85-й минуте Ши Чарльз принёс победу «Саутгемптону».
Ранее в полуфинал Кубка Англии вышли «Челси» и «Манчестер Сити».
Но АПЛ надо брать !
А Сотону респект! Второй гол это ужас Арсенала, последний гвоздь так сказать.
Играли с желанием и главное качественно, подгоняемые своими фанатами. Они заслужили полуфинал больше, чем Арсенал и заслуженно победили. Молодцы!
И с такой игрой они могут любой клуб пройти.
Если пушкарям в этом сезоне удастся выиграть долгожданное чемпионство в АПЛ и добиться высоких результатов в ЛЧ (это должен быть как минимум выход в финал), то Артета окажется прав и будет героем в лице всех болельщиков "Арсенала".
Будем надеяться, что АПЛ он всё таки возьмёт на сей раз. Про ЛЧ молчу, - там всё покрыто мраком..., причем не только для пушкарей, но и для всех остальных.
