«Барселона» в большинстве обыграла «Атлетико» в гостевом матче

вчера, 00:09

«Атлетико» проиграл «Барселоне» (1:2) в матче 30-го тура Ла Лиги.

На 39-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне. На 42-й минуте нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время с поля был удалён нападающий «Атлетико» Николас Гонсалес. На 87-й минуте Роберт Левандовски принёс победу «Барселоне».

«Атлетико» идёт на 4-м месте (57 очков), «Барселона» занимает 1-е место (76 очков).