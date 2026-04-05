«Барселона» в большинстве обыграла «Атлетико» в гостевом матче

«Атлетико» проиграл «Барселоне» (1:2) в матче 30-го тура Ла Лиги.
На 39-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне. На 42-й минуте нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время с поля был удалён нападающий «Атлетико» Николас Гонсалес. На 87-й минуте Роберт Левандовски принёс победу «Барселоне».
«Атлетико» идёт на 4-м месте (57 очков), «Барселона» занимает 1-е место (76 очков).
Первый тайм качели , в итоге ничья и справедливое удаление игрока матраса, что касается момента с Мартином, да жестко, но он сперва сыграл в мяч , это желтая.
Второй тайм полностью за Барсой , Атлетико вышел обороняться и грязно сыграть.
С заслуженной победой Барсу и отрыв в 7 очей!
Теперь очень сильно надеюсь, что и в ЛЧ не подкачают , будет конечно очень сложно, но возможно!
Первый тайм качели , в итоге ничья и справедливое удаление игрока матраса, что касается момента с Мартином, да жестко, но он сперва сыграл в мяч , это желтая.
Второй тайм полностью за Барсой , Атлетико вышел обороняться и грязно сыграть.
С заслуженной победой Барсу и отрыв в 7 очей!
Теперь очень сильно надеюсь, что и в ЛЧ не подкачают , будет конечно очень сложно, но возможно!
Конечно с удалением каталонцам повезло, но это уже проблемы матрасников, Барсе надо было выходить во втором тайме и забирать победу в сложившейся ситуации, что они и сделали. Молодцы, что увеличили отрыв до 7 очков, но ни в коем случае нельзя расслабляться, Реал просто так не сдастся. Осталось ещё 8 туров, а это очень много.. желаю каталонцам удачи в этой непростой борьбе)
Теперь впереди уже противостояние в лч! В двух последних случаях, Семеоне проходил дальше, надеюсь Флик эту неудачную традицию прервет)
Конечно с удалением каталонцам повезло, но это уже проблемы матрасников, Барсе надо было выходить во втором тайме и забирать победу в сложившейся ситуации, что они и сделали. Молодцы, что увеличили отрыв до 7 очков, но ни в коем случае нельзя расслабляться, Реал просто так не сдастся. Осталось ещё 8 туров, а это очень много.. желаю каталонцам удачи в этой непростой борьбе)
Теперь впереди уже противостояние в лч! В двух последних случаях, Семеоне проходил дальше, надеюсь Флик эту неудачную традицию прервет)
Судья несколько простил некоторых игроков Атлетико, Ленгле за вторую должен был быть удалён с поля.
Сделали серьезный шаг вперёд и увеличили отрыв от сливочных. Понравился Ламин, получал удовольствие от игры, какие шикарные проходы, как умеет вырезать пас, а кто бы воспользовался? Эххх.
Надеюсь без потерь!
Судья несколько простил некоторых игроков Атлетико, Ленгле за вторую должен был быть удалён с поля.
Сделали серьезный шаг вперёд и увеличили отрыв от сливочных. Понравился Ламин, получал удовольствие от игры, какие шикарные проходы, как умеет вырезать пас, а кто бы воспользовался? Эххх.
Надеюсь без потерь!