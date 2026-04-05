Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» в большинстве обыграла «Атлетико» в гостевом матче

вчера, 00:09
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Атлетико» проиграл «Барселоне» (1:2) в матче 30-го тура Ла Лиги.

На 39-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне. На 42-й минуте нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время с поля был удалён нападающий «Атлетико» Николас Гонсалес. На 87-й минуте Роберт Левандовски принёс победу «Барселоне».

«Атлетико» идёт на 4-м месте (57 очков), «Барселона» занимает 1-е место (76 очков).

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Акын
вчера в 12:49
Исключительно вовремя добавили себе уверенности - за 3 дня до матча ЛЧ с тем же Атлетико. Воспоминания о 0-4 теперь смыты
Grizly88
вчера в 10:29
Решфорда не продавайте
Karkaz
вчера в 10:07
В ЛЧ будет сложнее Барсе, потому что там Атлетико уже будет что терять в турнирном плане. Главное, чтобы оборона сильно не проваливалась и свои моменты надо забивать Ямалю и ко.
Colchoneros
вчера в 09:53
Очень обидное поражение!
112910415
вчера в 09:18
важнейшая победа , отличная игра !
Брулин
вчера в 08:16
7 очков не отыгрывается и тем более таким Реалом, поэтому Барселона досрочно чемпион уже 100%
Dauletbek
вчера в 08:09
Барсу с победой. Но важнее, ЛЧ, там матчи на выбывание, вот там надо побеждать Атлетико в двухматчевой противостоянии.
Валерыч
вчера в 08:00
Браво, Барса! Ещё один важный шаг к чемпионству сделан.
hdb3ucg22nk8
вчера в 07:36
Лишний игрок в матче примерно равных команд - хорошее преимущество
Alex_67
вчера в 07:22
В Лиге чемпионов будет другой Атлетико...
ABir
вчера в 03:34
В отличие от сливочных блауграна свои очки с гораздо более серьезным соперником не потеряла и увеличила отрыв от Реала в чемпионской гонке до критического.
mqvghd6wwxv4
вчера в 01:44, ред.
Хорошо, местами очень красиво играла Барселона. После сегодняшних мучений и безобразий Реала в атаке, за нападением гранатовых стороннему болельщику, коим являюсь, было приятно наблюдать. Много чего получалось у Ямаля, - и финты, и дриблинг, и распасовка у кучерявого были просто на ура. В центре поля Фермин, Ольмо и Педри крутили-вертели Атлетов на загляденье. Ну а после удаления матрасника так и вовсе расклад пошёл на одни ворота...
В общем и целом заслуженная победа пацанов Флика. РМадрид теперь может забить на Ла Лигу и рвать одно место в ЛЧ.
Барсу с победой в матче и чемпионате !

P.S. Канселу показывает феноменальную технику и видение поля. Лапорта, если не дурак, то должен костьми лечь, чтобы сохранить португальца.
Nenash
вчера в 01:30, ред.
Фартовый Флик, выпустивший "плечо" Левандовского и великолепный Канселу.. 👍.. Пока Ямаль терзал справа бедных атлетов, португал принёс важную победу Барсе. Очень важную.. ☝️
Agamaga005
вчера в 00:39
Сенсации не случилось, Барселона взяла своё, а у Атлетико нервы не выдержали перед хозяином чемпионата. Даже Симеоне кидался на игроков Барсы.
Судья несколько простил некоторых игроков Атлетико, Ленгле за вторую должен был быть удалён с поля.
Сделали серьезный шаг вперёд и увеличили отрыв от сливочных. Понравился Ламин, получал удовольствие от игры, какие шикарные проходы, как умеет вырезать пас, а кто бы воспользовался? Эххх.
Надеюсь без потерь!
пират Елизаветы
вчера в 00:23
с победой, блауграна!
пират Елизаветы
вчера в 00:23
2 матча - и разное впечатление.
Барса вдохновенно рисует акварелью тонкой кистью даже против грубой силы АМ.
футбол Реала в духе абстрактной живописи, не всегда поймешь что, где и зачем.
но тем опасен Реал, своей непредсказуемости.
и как заметил Летучий голландец, Реал не сдаться просто так, пока есть шанс.
bars098
вчера в 00:22, ред.
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 00:21
    Поздравляю Барсу, в её противостоянии против Реала я всегда за неё. Поэтому рад увеличившемуся отрыву...
    Летучий-Голландец.
    вчера в 00:17
    Барсу с наиважнейшей победой!)
    Конечно с удалением каталонцам повезло, но это уже проблемы матрасников, Барсе надо было выходить во втором тайме и забирать победу в сложившейся ситуации, что они и сделали. Молодцы, что увеличили отрыв до 7 очков, но ни в коем случае нельзя расслабляться, Реал просто так не сдастся. Осталось ещё 8 туров, а это очень много.. желаю каталонцам удачи в этой непростой борьбе)
    Теперь впереди уже противостояние в лч! В двух последних случаях, Семеоне проходил дальше, надеюсь Флик эту неудачную традицию прервет)
    Lionel Messi-10
    вчера в 00:10
    Давно таких страстей не было))
    Первый тайм качели , в итоге ничья и справедливое удаление игрока матраса, что касается момента с Мартином, да жестко, но он сперва сыграл в мяч , это желтая.
    Второй тайм полностью за Барсой , Атлетико вышел обороняться и грязно сыграть.
    С заслуженной победой Барсу и отрыв в 7 очей!
    Теперь очень сильно надеюсь, что и в ЛЧ не подкачают , будет конечно очень сложно, но возможно!
    VeniaminS
    вчера в 00:10
    Барселона с победой,так держать !
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     