Мусаев проведёт разговор с Черниковым после удаления в матче с «Ахматом»
Главный тренер «Краснодара» прокомментировал удаление полузащитника в матче 23-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).
Такое ненужное удаление. Первую карточку получил за разговоры, чего делать категорически нельзя сейчас. Будем разговаривать с ним, что‑то придумаем.
["news\/1425192\/monako-marsel","news\/1425191\/inter-roma","news\/1425190\/umyarov-nail","news\/1425189\/galaktionov-mihail","news\/1425188\/karsedo-huan","news\/1425187\/kahigao-fransis","news\/1425185\/chelsi-lids","news\/1425184\/vest-hem-lids","news\/1425183\/spartak-lokomotiv","news\/1425182\/sereso-enrike-atletiko","news\/1425181\/nurmagomedov-habib","news\/1425180\/nagaycev-yuriy","news\/1425179\/bongonda-teo","news\/1425178\/psv-volendam","news\/1425177\/shauten-yerdi-niderlandy","news\/1425176\/agalarov-gamid","news\/1425175\/dinamo-baltika","news\/1425174\/arauho-ronald-bernal-mark","news\/1425173\/arbeloa-alvaro-real","news\/1425172\/luchesku-mircha-rumyniya","news\/1425171\/michel-zhirona","news\/1425170\/maldini-paolo-italiya","news\/1425169\/yamal-lamin-barselona","news\/1425168\/rodina","news\/1425167\/akinfeev-igor-dzyuba-artyom","news\/1425166\/shlotterbek-niko-borussiya","news\/1425165\/ural-chayka","news\/1425164\/pari-nn-rostov","news\/1425163\/palmer-koul","news\/1425162\/makkeli-danni"]
Спасибо за понимание и за ...объективность в мнениях футбольных болельщиков. Респект!
Для всех хороший, всех успокоить, и нашим и вашим.
Это мой сугубо личный взгляд на Ваш комментарий.
Хотя много чего и понимаю, и соглашаюсь в других комментариях и по другим случаям.
А вторая ,,жёлтая,, за что ? Там и нарушения не было, а ВАР времени не было спросить? А те сами что не сказали, что касания соперника не было?
Да если бы и было, то к концу игры за такие нарушения с касанием дают просто штрафной удар.
А тут за то, чего не было показали в итоге ,,красную"".
Ёжику понятно, что разъяснительную работу за дисциплинарные косяки надо проводить, - все коучи её проводят. Ну а молодежь на то и молодежь, чтоб время от времени глупости творить, - идёт матч, кровь играет, гормоны не отстают, усталость давит, нервная система уязвима... Не думаю что Черников, остыв и отдышавшись после игры, отеческих внушений не поймёт посредством добрых слов и наставлений, чтоб вот так сразу публичный нагоняй получать. Зачем это вообще делать ?
P.S. Помпезный, а потому глупый спич от Мусаева, который раскрывает публике недалекость его натуры и полное отсутствие элементарных знаний основ педагогики и психологии. Неприятно удивлен его поведением.
