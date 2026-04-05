Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Вратарь «Зенита»: «К новому правилу восьми секунд я отношусь негативно»

вчера, 10:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Вратарь «Зенита» Денис Адамов после матча с «Крыльями Советов» (2:1) поделился мнением о правиле восьми секунд.

4 апреля в Российской Премьер-Лиге впервые применили нововведение, при котором за задержку мяча вратарём назначается угловой удар.

К новому правилу восьми секунд я отношусь негативно. Опять загоняют вратарей в рамки. В последние минуты игры футболисты уже устали, а тебе надо поскорее искать вариант. Вратарям стало намного тяжелее, но мы уже перестроились, весь сезон так играем.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мусаев проведёт разговор с Черниковым после удаления в матче с «Ахматом»
Вчера, 00:32
«Крайне сложный матч». Мусаев высказался о победе над «Ахматом»
04 апреля
Гусев взял на себя вину за ничью «Динамо» в матче с «Оренбургом»
04 апреля
Агент Самошникова оценил готовность футболиста сыграть с «Локомотивом»
04 апреля
Быстров раскритиковал игру Глушенкова: «Тихий ужас!»
04 апреля
Джон Джон: «Очень счастлив, что провели ещё одну хорошую игру»
04 апреля
Сортировать
Все комментарии
Брулин
вчера в 14:01
Кто нибудь скажите уже ему, что всю жизнь 6 сек было или разыгрывай ногами 😁
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:15, ред.
Это газпромовское чудо оказывается и правил не знает. В руках мяч нельзя держать больше 8 секунд. А ты опусти мяч на газон и води его ногами хоть полчаса. Но в руках и дурак сможет. Газпром деньги платит, а правилам игры в футбол не учит.
td4sz9823j8j
вчера в 11:33
Передайте Адамову, что так, как прессингуют наши нападающие кипера, время ввода мячика вообще надо уменьшать до 3-х секунд !
bfupwgubg234
вчера в 11:20
Интересно а что еще могут придумать чтобы увеличить игровое время...
sv_1969
вчера в 11:03
А как ещё бороться с задержками?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 