Вратарь «Зенита»: «К новому правилу восьми секунд я отношусь негативно»
Вратарь «Зенита» после матча с «Крыльями Советов» (2:1) поделился мнением о правиле восьми секунд.
4 апреля в Российской Премьер-Лиге впервые применили нововведение, при котором за задержку мяча вратарём назначается угловой удар.
К новому правилу восьми секунд я отношусь негативно. Опять загоняют вратарей в рамки. В последние минуты игры футболисты уже устали, а тебе надо поскорее искать вариант. Вратарям стало намного тяжелее, но мы уже перестроились, весь сезон так играем.
