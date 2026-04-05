Юран сообщил, что «Серик Беледиеспор» хотел обмануть ФИФА

Экс-главный тренер клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал о задолженностях турецкой команды.
Со стороны клуба никаких новостей нет. ФИФА обязала оплатить долги. Клуб ещё хотел обмануть ассоциацию, заявив, что всё оплатили. Но юристы опровергли эту информацию. Я общался с юристами, клуб забанили на три трансферных окна. То есть признали, что клуб обязан оплатить. Ближе к заявкам и лицензированию клубов уже будет деваться некуда, нужно будет всё оплатить.
Российский специалист работал в турецкой команде с июля 2025 года по октябрь, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.