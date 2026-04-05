Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыТурция. Первая лига 2025/2026

Юран сообщил, что «Серик Беледиеспор» хотел обмануть ФИФА

вчера, 10:59

Экс-главный тренер клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал о задолженностях турецкой команды.

Со стороны клуба никаких новостей нет. ФИФА обязала оплатить долги. Клуб ещё хотел обмануть ассоциацию, заявив, что всё оплатили. Но юристы опровергли эту информацию. Я общался с юристами, клуб забанили на три трансферных окна. То есть признали, что клуб обязан оплатить. Ближе к заявкам и лицензированию клубов уже будет деваться некуда, нужно будет всё оплатить.

Российский специалист работал в турецкой команде с июля 2025 года по октябрь, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
r2w6ea8frej4
r2w6ea8frej4
вчера в 12:48
Юрану нужно присвоить шестой номер.
112910415
112910415
вчера в 11:56
Юрана не обманешь !
lazzioll
lazzioll
вчера в 11:37
вот и связывайся с Юранами, подумали турки у которых было все на мази в их криминально-мошеннической схеме до Юрана
efz8bajjrc67
efz8bajjrc67
вчера в 11:18
Вот и связывайся с Турками.... не туда нужно ехать зарабатывать...
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:02
Ну прямо как на рынке))) один одевать , а другой не заплатил))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 