Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Бонгонда пропустит матч «Спартака» из-за праздничных мероприятий в ДР Конго

вчера, 11:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

По информации источника, игроки сборной ДР Конго не смогут принять участие в матчах за свои клубы на этих выходных.

Это связано с торжественными мероприятиями с участием национальной команды, объявленными Министерством спорта и отдыха Демократической Республики Конго. В конце марта сборная прошла квалификацию на чемпионат мира 2026 года, победив в финале межконтинентального плей-офф Ямайку (1:0 в дополнительное время).

Как отметил президент «Лилля», в составе которого выступает защитник Шансель Мбемба, конголезская федерация в одностороннем порядке решила задействовать игроков в праздничных мероприятиях до понедельника, хотя правила Международной федерации футбола (ФИФА) гласят, что футболисты должны вернуться в свои клубы через 48 часов после матча. Об инциденте сообщили дисциплинарному комитету ФИФА.

В финале плей-офф также принимал участие нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда. Сегодня команда проведёт матч с «Локомотивом» в 23-м туре РПЛ.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Red blu
Red blu
вчера в 16:06
Все Спартак соломки подстелил на случай поражения.
ABir
ABir
вчера в 14:28
Дети природы, наклали они на дисциплинарный комитет ФИФА.
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:25
Не проблема. У "Спартака" найдётся кем его заменить.
В некоторых матчах так вообще без него обходились.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:59, ред.
У Тео появилась какая то другая причина пропускать матч Спартака? Новая причина пропускать матчи это как новый брелок на ключах, смотрится свежо, но для функционала связки ключей перемен никаких
e9be8pxp736y
e9be8pxp736y
вчера в 11:41
Наверно веселое мероприятие у него на родине в Конго будет: кого-нибудь съедят...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 