Бонгонда пропустит матч «Спартака» из-за праздничных мероприятий в ДР Конго

вчера, 11:39

По информации источника, игроки сборной ДР Конго не смогут принять участие в матчах за свои клубы на этих выходных.

Это связано с торжественными мероприятиями с участием национальной команды, объявленными Министерством спорта и отдыха Демократической Республики Конго. В конце марта сборная прошла квалификацию на чемпионат мира 2026 года, победив в финале межконтинентального плей-офф Ямайку (1:0 в дополнительное время).

Как отметил президент «Лилля», в составе которого выступает защитник Шансель Мбемба, конголезская федерация в одностороннем порядке решила задействовать игроков в праздничных мероприятиях до понедельника, хотя правила Международной федерации футбола ( ФИФА ) гласят, что футболисты должны вернуться в свои клубы через 48 часов после матча. Об инциденте сообщили дисциплинарному комитету ФИФА .