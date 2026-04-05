Товарищеские матчи. Сборные 2026

Сборная Ирака может сыграть с Россией в июне перед чемпионатом мира

вчера, 11:59

Пресс-секретарь Иракской ассоциации футбола Мохаммед Имад рассказал о возможности проведения нового товарищеского матча со сборной России.

В марте 2023 года россияне одержали победу над Ираком со счётом 2:0, голами отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

Ответный матч со сборной России возможен в июне. Мы пока определились только с одним соперником для товарищеских матчей перед ЧМ — это сборная Испании. В ассоциации сейчас решают, будет ли проводиться ещё одна товарищеская встреча в это окно. В ближайшее время мы примем решение.

su34g94bzxns
вчера в 12:50
Нам бы ещё с Ираном сыграть. Как-никак участник чемпионата мира.
sdxfp3u2ypu6
вчера в 12:17
Короче Ирак будет решать, играть не играть. Одолжение нам делают.
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:10
Россия будет рада любой встрече, ей сейчас не до ковыряния в зубах...
