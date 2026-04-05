Сборная Ирака может сыграть с Россией в июне перед чемпионатом мира

Пресс-секретарь Иракской ассоциации футбола Мохаммед Имад рассказал о возможности проведения нового товарищеского матча со сборной России.
В марте 2023 года россияне одержали победу над Ираком со счётом 2:0, голами отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.
Ответный матч со сборной России возможен в июне. Мы пока определились только с одним соперником для товарищеских матчей перед ЧМ — это сборная Испании. В ассоциации сейчас решают, будет ли проводиться ещё одна товарищеская встреча в это окно. В ближайшее время мы примем решение.