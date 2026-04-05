Кураньи отреагировал на достижение Тюкавина

вчера, 12:50

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи отреагировал на достижение Константина Тюкавина.

Во вчерашнем матче с «Оренбургом» (3:3) в 23-м туре РПЛ россиянин стал лучшим бомбардиром столичного клуба в XXI веке. Ранее таковым являлся Кураньи.

Кевин в видеообращении, опубликованном пресс-службой «Динамо», сказал следующее:

Что я могу сказать о Константине Тюкавине? Он один из лучших талантов московского «Динамо». Это нападающий с очень хорошей техникой. Он бомбардир, который забивает много мячей. И, конечно, я хочу поздравить Костю с его 56-м голом (клуб связался с Кураньи в перерыве матча, к тому моменту Тюкавин забил один гол в игре — прим.ред.) за московское «Динамо» и с тем, что он стал лучшим бомбардиром «Динамо» в XXI веке. Всего наилучшего, продолжай в том же духе! Продолжай забивать голы за московское «Динамо»!

Все комментарии
iBragim2102
вчера в 21:02
Кураньи меньше времени провёл чем Тюкавин в Динамо
Alex_67
вчера в 13:44
Видимо Кураньи собирается занять место в структуре Динамо?
Гость
