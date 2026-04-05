Гузина о Боснии на ЧМ: «На площади в Сараево праздновали 100 тысяч человек»

Нападающий «Оренбурга» Гедеон Гузина прокомментировал выход сборной Боснии и Герцеговины на чемпионат мира.
Балканская команда в финале плей-офф обыграла Италию (1:1, 4:1 в серии пенальти) и сыграет на ЧМ-2026 в группе B, где также выступят Канада, Катар и Швейцария. Это будет второе участие боснийцев на ЧМ, впервые они выступили на турнире в 2014 году.
Победа над Италией и выход на чемпионат мира — это большое событие для Боснии и Герцеговины. Ребята порадовали всю страну. На площади в Сараево праздновали 100 тысяч человек. Рад, что наша команда вышла на чемпионат мира. Конечно, нам по силам выйти из группы. Мы попали в хорошую группу, но не надо никого недооценивать.
В Конго по случаю выхода на ЧМ объявили следующий день выходным.
