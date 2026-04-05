Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Гузина о Боснии на ЧМ: «На площади в Сараево праздновали 100 тысяч человек»

вчера, 12:59

Нападающий «Оренбурга» Гедеон Гузина прокомментировал выход сборной Боснии и Герцеговины на чемпионат мира.

Балканская команда в финале плей-офф обыграла Италию (1:1, 4:1 в серии пенальти) и сыграет на ЧМ-2026 в группе B, где также выступят Канада, Катар и Швейцария. Это будет второе участие боснийцев на ЧМ, впервые они выступили на турнире в 2014 году.

Победа над Италией и выход на чемпионат мира — это большое событие для Боснии и Герцеговины. Ребята порадовали всю страну. На площади в Сараево праздновали 100 тысяч человек. Рад, что наша команда вышла на чемпионат мира. Конечно, нам по силам выйти из группы. Мы попали в хорошую группу, но не надо никого недооценивать.

CCCP1922
вчера в 15:55
Италии предстоит много работы в фубольном хозяйстве
3d53vs4gntaj
вчера в 14:23
А сколько народу рыдало и плевалось в Италии исчислению не поддаётся
LOpp
вчера в 14:11
Большое событие для страны.
В Конго по случаю выхода на ЧМ объявили следующий день выходным.
dp8pbjjk5z37
вчера в 13:43
Боснийцы просто герои, их воодушевление можно понять, когда-то и мы такое испытывали, когда их ещё не было
Варвар7
вчера в 13:22
Да ещё бы - праздник футбола! Да и группа в которой будут играть вполне проходимая. Поздравения боснийцам!
