Гузина о Боснии на ЧМ: «На площади в Сараево праздновали 100 тысяч человек»

вчера, 12:59

Нападающий «Оренбурга» прокомментировал выход сборной Боснии и Герцеговины на чемпионат мира.

Балканская команда в финале плей-офф обыграла Италию (1:1, 4:1 в серии пенальти) и сыграет на ЧМ -2026 в группе B, где также выступят Канада, Катар и Швейцария. Это будет второе участие боснийцев на ЧМ , впервые они выступили на турнире в 2014 году.