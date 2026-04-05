Кубок африканских наций 2025

Игрок «Оренбурга» Муфи о решении CAF: «Я счастлив, Марокко — чемпион»

вчера, 13:33
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Марокканский защитник «Оренбурга» Фахд Муфи прокомментировал решение о присуждении национальной сборной победы в финальном матче Кубка Африки с Сенегалом.

Я счастлив, Марокко — чемпион. Такое случилось в первый раз, но правило есть правило. Все мы хотели победы, все ждали этого 50 лет.

18 марта Африканская конфедерация футбола (CAF) присудила сенегальцам техническое поражение в финальной игре, победителем турнира была объявлена сборная Марокко. Такое решение было принято из-за того, что футболисты сенегальской сборной покинули поле более чем на 10 минут.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию сборной Сенегала на решение. В CAF сообщили, что с уважением отнесутся к любому решению CAS.

112910415
вчера в 16:30
не рановато счастлив ?
CCCP1922
вчера в 15:47
А счастье-то с душком...
54ena37u62v5
вчера в 14:59
Вот так не выиграв матч становятся чемпионами... футбольный парадокс...
8fdu9dwqyej9
вчера в 14:58
А как же Фэйр Плэй?
m84dsasmwryu
вчера в 14:26
Дурак ты Муфи и чемпионство ваше фуфи. Ну в смысле полное 73о
Байкал-38
вчера в 14:00
Сенегал чемпион на поле, Марокко временные кабинетные чемпионы.
Даже если апелляция Сенегала не пройдёт, то марокканцев всегда будет преследовать бремя кабинетных чемпионов.
