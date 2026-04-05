Игрок «Оренбурга» Муфи о решении CAF: «Я счастлив, Марокко — чемпион»

вчера, 13:33

Марокканский защитник «Оренбурга» прокомментировал решение о присуждении национальной сборной победы в финальном матче Кубка Африки с Сенегалом.

Я счастлив, Марокко — чемпион. Такое случилось в первый раз, но правило есть правило. Все мы хотели победы, все ждали этого 50 лет.

18 марта Африканская конфедерация футбола (CAF) присудила сенегальцам техническое поражение в финальной игре, победителем турнира была объявлена сборная Марокко. Такое решение было принято из-за того, что футболисты сенегальской сборной покинули поле более чем на 10 минут.