Марокканский защитник «Оренбурга» Фахд Муфи прокомментировал решение о присуждении национальной сборной победы в финальном матче Кубка Африки с Сенегалом.
Я счастлив, Марокко — чемпион. Такое случилось в первый раз, но правило есть правило. Все мы хотели победы, все ждали этого 50 лет.
18 марта Африканская конфедерация футбола (CAF) присудила сенегальцам техническое поражение в финальной игре, победителем турнира была объявлена сборная Марокко. Такое решение было принято из-за того, что футболисты сенегальской сборной покинули поле более чем на 10 минут.
Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию сборной Сенегала на решение. В CAF сообщили, что с уважением отнесутся к любому решению CAS.
Даже если апелляция Сенегала не пройдёт, то марокканцев всегда будет преследовать бремя кабинетных чемпионов.
