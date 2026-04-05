В «Динамо» рассчитывают на летнюю встречу с Овечкиным

вчера, 13:43

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что летом планируется организация встречи с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, когда тот вернётся в столицу после окончания сезона.

Мы рассчитываем на летнюю встречу с Александром Овечкиным. У нас есть планы по взаимодействию с Александром.

Овечкин — воспитанник хоккейного «Динамо». Он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забив 928 голов. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1 005 заброшенными шайбами, уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).

СлухиАгент Павел Андреев может инициировать объединение «Сочи» и «Чайки»
04 апреля
Карпин проведёт встречу со школьниками
03 апреля
Семак посетил матч «Зенита-2» для просмотра нападающего Касаджикова
01 апреля
Гендиректор «Динамо» Мх: «Проведению матча с „Балтикой" ничего не угрожает»
28 марта
«Рубин» и «Нефтехимик» ведут переговоры о формате сотрудничества
27 марта
Официально«Кайрат» доехал до Санкт-Петербурга на автобусе из Москвы
27 марта
Валерыч
вчера в 15:07
Такие встречи со знаменитым хоккеистом, живой хоккейной легендой очень полезны для игроков "Динамо", особенно для молодых, в плане воспитания морально-волевых качеств и бойцовского спортивного характера. Как известно, Овечкин сам является воспитанником хоккейного клуба "Динамо", да и сам футбол он неплохо играть умеет. Тренировался вместе с динамовскими футболистами и даже забил за футбольное "Динамо" гол, в прошлогоднем товарищеском матче в рамках кратковременного контракта с клубом.
Динамовцем есть с кого брать пример и хорошо, что такие встречи становятся традицией.
hf4cqt364skt
вчера в 14:56
Овечкин молодец, не боится никаких санкций.
Гость
