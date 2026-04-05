В «Динамо» рассчитывают на летнюю встречу с Овечкиным

вчера, 13:43

Генеральный директор московского «Динамо» сообщил, что летом планируется организация встречи с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги ( НХЛ ) «Вашингтон Кэпиталз» , когда тот вернётся в столицу после окончания сезона.

Мы рассчитываем на летнюю встречу с Александром Овечкиным. У нас есть планы по взаимодействию с Александром.