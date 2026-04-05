В «Динамо» рассчитывают на летнюю встречу с Овечкиным

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что летом планируется организация встречи с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, когда тот вернётся в столицу после окончания сезона.
Мы рассчитываем на летнюю встречу с Александром Овечкиным. У нас есть планы по взаимодействию с Александром.
Овечкин — воспитанник хоккейного «Динамо». Он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забив 928 голов. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1 005 заброшенными шайбами, уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).
Динамовцем есть с кого брать пример и хорошо, что такие встречи становятся традицией.
