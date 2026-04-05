«Родина» на выезде обыграла «Сокол» и закрепилась в лидерах Первой лиги

«Сокол» потерпел поражение от «Родины» в матче 27-го тура Первой лиги (1:3).
На 16-й минуте счёт открыл Иван Тимошенко. Удвоил преимущество московского клуба Йорди Рейна на 20-й. Третий мяч забил Аршак Корян на 88-й. В составе саратовской команды голом отметился Алексей Голянин на 90+4-й.
«Сокол» занимает 18-е место в турнирной таблице (16 очков). «Родина» идёт второй (52 балла).
На этот раз у Родины, видимо, получится забраться в высший дивизион, к чему этот клуб стремится не первый год.
Клуб московский, частный, РПЛ получит второго Галицкого.
Причём, владелец клуба миллиардер Сергей Ломакин пошёл значительно дальше краснодарца- помимо Родины, он владеет несколькими футбольными клубами в разных уголках планеты.
В том числе ФК ДубайЮнайтед (ОАЭ), в этом сезоне уверенно проходит в высший дивизион ОАЭ; ФК Рига (Латвия), которого Ломакин сделал чемпионом страны и флагманом прибалтийского футбола; Целе (Словения), которого превратил из унылого середняка в чемпиона.
И некоторыми другими клубами (Пафосом на Кипре, ещё кем-то в Бразилии и Сенегале). Ломакин сам играл, кмс по футболу, фанатично предан этому виду спорта, мечтает выстроить систему управления клубами по типу РедБулла.
Ему всего 52 года, так что вполне успеет..)
