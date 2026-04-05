Россия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

«Родина» на выезде обыграла «Сокол» и закрепилась в лидерах Первой лиги

вчера, 14:56
СоколЛоготип футбольный клуб Сокол (Саратов)1 : 3Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаМатч завершен

«Сокол» потерпел поражение от «Родины» в матче 27-го тура Первой лиги (1:3).

На 16-й минуте счёт открыл Иван Тимошенко. Удвоил преимущество московского клуба Йорди Рейна на 20-й. Третий мяч забил Аршак Корян на 88-й. В составе саратовской команды голом отметился Алексей Голянин на 90+4-й.

«Сокол» занимает 18-е место в турнирной таблице (16 очков). «Родина» идёт второй (52 балла).

112910415
вчера в 16:33
суровая конкуренция !
баск
вчера в 16:15
Родина не проигрывает уже 16 туров (+10=6-0) и продолжает укреплять своё положение на второй позиции в таблице, дающей прямой проход в РПЛ.
На этот раз у Родины, видимо, получится забраться в высший дивизион, к чему этот клуб стремится не первый год.

Клуб московский, частный, РПЛ получит второго Галицкого.
Причём, владелец клуба миллиардер Сергей Ломакин пошёл значительно дальше краснодарца- помимо Родины, он владеет несколькими футбольными клубами в разных уголках планеты.

В том числе ФК ДубайЮнайтед (ОАЭ), в этом сезоне уверенно проходит в высший дивизион ОАЭ; ФК Рига (Латвия), которого Ломакин сделал чемпионом страны и флагманом прибалтийского футбола; Целе (Словения), которого превратил из унылого середняка в чемпиона.

И некоторыми другими клубами (Пафосом на Кипре, ещё кем-то в Бразилии и Сенегале). Ломакин сам играл, кмс по футболу, фанатично предан этому виду спорта, мечтает выстроить систему управления клубами по типу РедБулла.
Ему всего 52 года, так что вполне успеет..)
particular
вчера в 15:47
Родина серьёзно нацелилась, - у неё меньше всех поражений, много забивают и пропускают... Факел близко, но и Урал недалеко...
Обнести последнюю команду лиги - дело не сложное, но нервное... Справились..
Colchoneros
вчера в 15:26
Ждём Родину в РПЛ!
u6zkga47vz2h
вчера в 15:00
Да уж... разница в очках просто огромная...
uyg964n2z3un
вчера в 14:57
Родину в Премьер-Лигу !
