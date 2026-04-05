Палмер о дебюте в качестве капитана «Челси»: «Долго ждал этого»

вчера, 15:29

Полузащитник «Челси» высказался о своей новой роли.

В матче 1/4 финала Кубка Англии с «Порт Вейлом» (7:0) в связи с отсутствием травмированного Риса Джеймса и отстранённого на две игры Энцо Фернандеса Палмер впервые вышел на поле в качестве капитана лондонского клуба.

Долго ждал этого. Это был момент гордости – быть капитаном. Мне понравилось, и это был хороший день. Нам нужно было победить. Это были сложные четыре матча [перед паузой на игры сборных], но выход в полуфинал на «Уэмбли» был очень важен.

Хавбек подчеркнул, как важно, чтобы команда с хорошим настроением подошла к серии матчей, которая начнётся с визитов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата: