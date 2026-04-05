Англия. Кубок 2025/2026

Палмер о дебюте в качестве капитана «Челси»: «Долго ждал этого»

вчера, 15:29
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)7 : 0Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт ВейлМатч завершен

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о своей новой роли.

В матче 1/4 финала Кубка Англии с «Порт Вейлом» (7:0) в связи с отсутствием травмированного Риса Джеймса и отстранённого на две игры Энцо Фернандеса Палмер впервые вышел на поле в качестве капитана лондонского клуба.

Долго ждал этого. Это был момент гордости – быть капитаном. Мне понравилось, и это был хороший день.

Нам нужно было победить. Это были сложные четыре матча [перед паузой на игры сборных], но выход в полуфинал на «Уэмбли» был очень важен.

Хавбек подчеркнул, как важно, чтобы команда с хорошим настроением подошла к серии матчей, которая начнётся с визитов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата:

Приятно видеть, как все участвуют [в голах], смеются, шутят и улыбаются после матча.

Думаю, это поднимет всем настроение. Играть, выигрывать и забивать голы — это хорошо для всех. Было приятно вернуться к ощущению победы, и, надеюсь, мы сможем перенести это настроение на матч с «Манчестер Сити».

Все комментарии
пират Елизаветы
вчера в 16:52
лучшим игроком кубкового матча был Эстевао.
ну а каким капитаном будет Палмер, узнаем со временем.
до Джона Терри как до Марса))
сейчас Коул должен показать лидерские качества на поле и раздевалке, своим примером и отношении к делу вытаскивать важные матчи.
а много говорит любой мастер хорош.
Варвар7
вчера в 15:57
"Долго ждал этого" - Ну а теперь "Капитан улыбнитесь"....)
