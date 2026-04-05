Палмер о дебюте в качестве капитана «Челси»: «Долго ждал этого»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о своей новой роли.
В матче 1/4 финала Кубка Англии с «Порт Вейлом» (7:0) в связи с отсутствием травмированного Риса Джеймса и отстранённого на две игры Энцо Фернандеса Палмер впервые вышел на поле в качестве капитана лондонского клуба.
Долго ждал этого. Это был момент гордости – быть капитаном. Мне понравилось, и это был хороший день.
Нам нужно было победить. Это были сложные четыре матча [перед паузой на игры сборных], но выход в полуфинал на «Уэмбли» был очень важен.
Хавбек подчеркнул, как важно, чтобы команда с хорошим настроением подошла к серии матчей, которая начнётся с визитов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата:
Приятно видеть, как все участвуют [в голах], смеются, шутят и улыбаются после матча.
Думаю, это поднимет всем настроение. Играть, выигрывать и забивать голы — это хорошо для всех. Было приятно вернуться к ощущению победы, и, надеюсь, мы сможем перенести это настроение на матч с «Манчестер Сити».
ну а каким капитаном будет Палмер, узнаем со временем.
до Джона Терри как до Марса))
сейчас Коул должен показать лидерские качества на поле и раздевалке, своим примером и отношении к делу вытаскивать важные матчи.
а много говорит любой мастер хорош.
