Шлоттербек прояснил ситуацию с продлением контракта с «Боруссией»

вчера, 16:21

Защитник дортмундской «Боруссии» рассказал о переговорах по контракту с клубом.

Текущее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2027 года.

У меня был хороший разговор с Ларсом (Риккен — управляющий директор) и Оле (Бук — спортивный директор). Мы продолжим переговоры на этой неделе. Затем, я думаю, скоро приму решение. Конечно, я могу представить себе, что останусь здесь. Тем не менее, все переговоры должны пройти хорошо, и мы надеемся, что на этой неделе они пройдут успешно.

О своём заявлении после товарищеского матча с Ганой, в котором футболист опроверг информацию о скором продлении соглашения, Шлоттербек сказал следующее: