Шлоттербек прояснил ситуацию с продлением контракта с «Боруссией»

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек рассказал о переговорах по контракту с клубом.
Текущее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2027 года.
У меня был хороший разговор с Ларсом (Риккен — управляющий директор) и Оле (Бук — спортивный директор). Мы продолжим переговоры на этой неделе. Затем, я думаю, скоро приму решение.
Конечно, я могу представить себе, что останусь здесь. Тем не менее, все переговоры должны пройти хорошо, и мы надеемся, что на этой неделе они пройдут успешно.
О своём заявлении после товарищеского матча с Ганой, в котором футболист опроверг информацию о скором продлении соглашения, Шлоттербек сказал следующее:
Я был очень удивлён и просто хотел защитить себя. Я хотел прояснить ситуацию, потому что, конечно, многое было направлено лично против меня. Если СМИ пишут, что я подпишу контракт на этой неделе, а я этого не делаю, я выгляжу глупо. Всем не угодишь.
Это не было направлено на то, чтобы оскорбить вас (журналистов) или болельщиков «Боруссии». Я просто хотел услышать точку зрения Оле на то, как он подходит к этому вопросу. Вот почему я хотел исправить то, что было написано в СМИ.
после ЧМ у игрока будут куча предложений от топ-клубов.
все таки Шлоттербек лучший защитник в Бундеслиги и сб Германии.
быть капитаном и лидером клуба, любимцем фанатов, тащить клуб и попытаться принести трофеи туда, где их давно не было, тем самым записать себя в историю.
а кому то может нравиться легкий путь, переходя в Баварию или Реал.
