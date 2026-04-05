Клинсманн: «В Италии Ямаля отправили бы играть во второй дивизион»

вчера, 17:11

Бывший форвард «Интера» жёстко оценил очередную неудачу сборной Италии, которая в третий раз подряд не сумела пробиться на чемпионат мира. Экс-тренер сборных Германии, США и Южной Кореи заявил, что «скуадра адзурра» расплачивается за дефицит лидеров, нехватку игроков, способных обыгрывать соперников один в один, и недоверие к молодёжи.

В интервью Corriere dello Sport Клинсманн признался, что поражение Италии от Боснии по пенальти вызвало у него бессонницу и сильное чувство грусти, а также назвал нынешнее состояние итальянского футбола системной проблемой. По его словам, в Серии A слишком часто предпочитают «не проиграть» и не стремятся побеждать, что подрывает развитие и смелость молодых футболистов.

«Если бы Ламин Ямаль и Джамал Мусиала оказались в Италии, их, скорее всего, отправили бы во второй дивизион под предлогом приобретения опыта. Италия расплачивается за отсутствие лидеров, за нехватку игроков, способных справиться с соперниками в ситуациях один на один, а также за недостаток веры в молодых игроков», — сказал немецкий специалист.