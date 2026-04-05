Испания. Примера 2025/2026

Клинсманн: «В Италии Ямаля отправили бы играть во второй дивизион»

вчера, 17:11

Бывший форвард «Интера» Юрген Клинсманн жёстко оценил очередную неудачу сборной Италии, которая в третий раз подряд не сумела пробиться на чемпионат мира. Экс-тренер сборных Германии, США и Южной Кореи заявил, что «скуадра адзурра» расплачивается за дефицит лидеров, нехватку игроков, способных обыгрывать соперников один в один, и недоверие к молодёжи.

В интервью Corriere dello Sport Клинсманн признался, что поражение Италии от Боснии по пенальти вызвало у него бессонницу и сильное чувство грусти, а также назвал нынешнее состояние итальянского футбола системной проблемой. По его словам, в Серии A слишком часто предпочитают «не проиграть» и не стремятся побеждать, что подрывает развитие и смелость молодых футболистов.

«Если бы Ламин Ямаль и Джамал Мусиала оказались в Италии, их, скорее всего, отправили бы во второй дивизион под предлогом приобретения опыта. Италия расплачивается за отсутствие лидеров, за нехватку игроков, способных справиться с соперниками в ситуациях один на один, а также за недостаток веры в молодых игроков», — сказал немецкий специалист.

Grizly88
вчера в 21:13
Вот Германия тоже сдала последнее время , там в нападении мрак у сборной , Хаверц в нападении лавочник Арсенала , а на замене корявый Вольтемаде , поэтому Баварии пришлось купить 30 летнего Кейна . Германия тоже сдает последнее время .
Grizly88
вчера в 21:08
Да так и есть , в Италии не дают шансов молодым , или мало дают , особенно топ клубы Италии , они больше делают ставку на возврастных игроков, Ямаль скорее играл бы в Во втором дивизионе это точняк , в Испании есть шанс раскрываться молодым особенно хорошо это делает Барселона , там всегда было баланс между возврастными и молодыми игроками , это плюс для Испанской лиги , поэтому их футбол на уровне всегда, В Англии тоже не плохо раскрывается молодежь, Франция лидер я считаю по уровню футбола по молодым игрокам .Итальянцам надо что то делать с этим.
IKER-RAUL
вчера в 20:47
всё верно сказал !
a9dmyj5q4es2
вчера в 19:02
Надо его тренером ставить.
zd8z42gemamd
вчера в 17:47
Хороший совет от легендарного, почти нейтрального бывшего игрока
112910415
вчера в 17:15
сильно сказал !
