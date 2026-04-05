Мальдини может стать новым главой итальянского футбола

вчера, 17:18

Легенда «Милана» рассматривается как один из главных кандидатов на пост президента Итальянской федерации футбола, сообщает La Stampa. После отставки Габриэле Гравины выборы нового главы FIGC назначены на 22 июня.

По данным источника, кандидатуру Мальдини поддерживает министр спорта Италии Андреа Абоди. При этом пока неясно, готов ли сам Мальдини включиться в борьбу за пост — официальные кандидаты должны быть объявлены за 40 дней до голосования.

Итальянский футбол переживает серьёзный кризис после третьего подряд провала в квалификации к чемпионату мира, и имя Мальдини теперь всё чаще называют как возможное решение на уровне федерации.