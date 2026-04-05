Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментЧемпионат мира 2026

Мальдини может стать новым главой итальянского футбола

вчера, 17:18

Легенда «Милана» Паоло Мальдини рассматривается как один из главных кандидатов на пост президента Итальянской федерации футбола, сообщает La Stampa. После отставки Габриэле Гравины выборы нового главы FIGC назначены на 22 июня.

По данным источника, кандидатуру Мальдини поддерживает министр спорта Италии Андреа Абоди. При этом пока неясно, готов ли сам Мальдини включиться в борьбу за пост — официальные кандидаты должны быть объявлены за 40 дней до голосования.

Итальянский футбол переживает серьёзный кризис после третьего подряд провала в квалификации к чемпионату мира, и имя Мальдини теперь всё чаще называют как возможное решение на уровне федерации.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
lazzioll
вчера в 19:26
хуже не будет уже ни при каком раскладе. даже не знаю кого поставить чтоб хуже чем есть стало. три пропущенных ЧМ для четырехкратного его победителя это перебор как ни оправдывай.
Валерыч
вчера в 19:12
Достойная была бы кандидатура на пост главы итальянского футбола.
Futurista
вчера в 17:39
Мальдини: Мне такой футбол не нужен...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 