«Аякс» хочет пригласить на пост тренера Мичела

вчера, 17:25

Главный тренер «Жироны» Мичел рассматривается как один из кандидатов на пост в «Аяксе», однако его финансовые требования могут помешать сделке. Наставник каталонцев летом может стать свободным агентом, но в Амстердаме, по данным Radio Marca, сомневаются, что смогут потянуть его зарплату.

Спортивный директор «Аякса» Хорди Кройф ищет преемника для Оскара Гарсии, который сейчас работает в клубе в статусе и.о. Среди других вариантов называются Пеп Гвардиола и Хави.

Мичел получает в «Жироне» около €3–4 млн в год, причём часть его зарплаты покрывает City Football Group. Ранее испанского специалиста также связывали с возможной заменой Гвардиолы в «Манчестер Сити».

вчера в 21:23
Вернули бы тен Хага
e59edbnt57y3
e59edbnt57y3
вчера в 18:31, ред.
Ну что особенного он ничего не сделал в Жироне ... может в Аяксе что то получится
Гость
