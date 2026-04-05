«Аякс» хочет пригласить на пост тренера Мичела

1775399126

вчера, 17:25

Главный тренер «Жироны» рассматривается как один из кандидатов на пост в «Аяксе», однако его финансовые требования могут помешать сделке. Наставник каталонцев летом может стать свободным агентом, но в Амстердаме, по данным Radio Marca, сомневаются, что смогут потянуть его зарплату.

Спортивный директор «Аякса» ищет преемника для Оскара Гарсии, который сейчас работает в клубе в статусе и.о. Среди других вариантов называются Пеп Гвардиола и Хави.

Мичел получает в «Жироне» около €3–4 млн в год, причём часть его зарплаты покрывает City Football Group. Ранее испанского специалиста также связывали с возможной заменой Гвардиолы в «Манчестер Сити».