Состояние Луческу ухудшилось

вчера, 17:37

Экс-главный тренер сборной Румынии был переведён в отделение интенсивной терапии после ухудшения состояния, сообщает Бухарестский университетский госпиталь. У 80-летнего специалиста усилились нарушения сердечного ритма, и он не отреагировал на лечение.

Луческу находится под наблюдением врачей с 29 марта, когда ему стало плохо во время сбора национальной команды. Тогда его состояние оценивалось как стабильное, однако позже ситуация ухудшилась.