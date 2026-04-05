Состояние Луческу ухудшилось

вчера, 17:37

Экс-главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу был переведён в отделение интенсивной терапии после ухудшения состояния, сообщает Бухарестский университетский госпиталь. У 80-летнего специалиста усилились нарушения сердечного ритма, и он не отреагировал на лечение.

Луческу находится под наблюдением врачей с 29 марта, когда ему стало плохо во время сбора национальной команды. Тогда его состояние оценивалось как стабильное, однако позже ситуация ухудшилась.

Ранее Румынская футбольная федерация объявила о расставании с Луческу после поражения от Турции в плей-офф отбора к ЧМ-2026.

Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:47
Только за Адриано ему вечный респект..
shur
shur ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 18:18
...В футбольной жизни непростой!
В Румынии Он был одним из главных!
Всецело посвящён работе,
Идя порою напролом,
Ну всё казалось вроде!
Но , для Луческо нет покоя,
Обидно лишь одно, работа довела,
До пламенного сердца сбоя...!!!
Константин Белых
вчера в 17:45
Уходит Великий Цыган.. Его селекция и философия в Шахтере Донецк войдет в историю. И звезды которых он раскопал и вырастил соврать!
