Будущее Арбелоа в «Реале» зависит от матчей с «Баварией»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа оказался под давлением после сенсационного поражения от «Мальорки», которое серьёзно осложнило мадридцам борьбу за титул в Ла Лиге. После этого «Барселона» увеличила отрыв на вершине таблицы до семи очков, и шансы «Реала» на чемпионство заметно снизились.
По данным Sky Sports, будущее Арбелоа на «Сантьяго Бернабеу» теперь выглядит неопределённым. В клубе понимают, что сезон может завершиться без трофея в чемпионате, а вылет из Кубка Испании уже добавил вопросов к работе специалиста.
Если «Реал» не сумеет пройти «Баварию» в Лиге чемпионов, позиции Арбелоа могут ещё сильнее пошатнуться. Клуб, как сообщается, уже присматривается к возможным кандидатам на замену, включая Юргена Клоппа.
2. Вроде как Арбеола и так является ВРИО главного тренера. Почему когда Реал проигрывает, сразу все пишут о его уходе? А когда наоборот выигрывает, никто даже не подумает оставить его полноправным тренером на след. сезон... Странная политика. Конечно, может быть не вся информация доходит в массы. Однако, что есть то есть.
Что значит теперь? Пусть он доведет команду до конца сезона и все, не надо его дергать. Сейчас один хрен нет уже никакого смысла менять тренера, тут осталось то...После сезона он по-любому не останется. Будет Клопп или еще кто-то, но точно не Арбелоа.
Всем понятно что на дистанции Реал по разным причинам не потянет чемпионство. Одна из их сам Арбелоа как тактик.
А игроцкие вспышки типа как было в первом матче с Голубцом и во втором Вини - это не панацея на длительный турнир.
Шансы конечно есть, они есть у всех. Но разные.
Я не поставлю на то что Реал пройдёт даже не праймовую (относительно себя самой) Баварию.
Не те защитники. Не те тренеры защитников. Нет хорошей работы в пас в полузащите. Нет правого крайнего вингера. Нет игры в позиционной атаке.
Победа в ЛЧ это будет чудо из чудес и легенда.
