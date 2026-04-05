Будущее Арбелоа в «Реале» зависит от матчей с «Баварией»

вчера, 17:41

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа оказался под давлением после сенсационного поражения от «Мальорки», которое серьёзно осложнило мадридцам борьбу за титул в Ла Лиге. После этого «Барселона» увеличила отрыв на вершине таблицы до семи очков, и шансы «Реала» на чемпионство заметно снизились.

По данным Sky Sports, будущее Арбелоа на «Сантьяго Бернабеу» теперь выглядит неопределённым. В клубе понимают, что сезон может завершиться без трофея в чемпионате, а вылет из Кубка Испании уже добавил вопросов к работе специалиста.

Если «Реал» не сумеет пройти «Баварию» в Лиге чемпионов, позиции Арбелоа могут ещё сильнее пошатнуться. Клуб, как сообщается, уже присматривается к возможным кандидатам на замену, включая Юргена Клоппа.

shur
shur ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 23:18
...Что происходит, это грустно!
Чтобы понять надо вникать!
Футбол ведь это вид искусства!
Его нам не отнять,не запятнать!
Так дайте парню доработать,
Дожить быть может до его мечты!
Потом решать до пьедистала,
Иль завершающей черты!!!
Lobo77
вчера в 22:25
У Арбелоа единственный шанс если Реал выиграет ЛЧ.
Всем понятно что на дистанции Реал по разным причинам не потянет чемпионство. Одна из их сам Арбелоа как тактик.
А игроцкие вспышки типа как было в первом матче с Голубцом и во втором Вини - это не панацея на длительный турнир.
Шансы конечно есть, они есть у всех. Но разные.
Я не поставлю на то что Реал пройдёт даже не праймовую (относительно себя самой) Баварию.
Не те защитники. Не те тренеры защитников. Нет хорошей работы в пас в полузащите. Нет правого крайнего вингера. Нет игры в позиционной атаке.
Победа в ЛЧ это будет чудо из чудес и легенда.
youtomee
вчера в 22:20
"будущее Арбелоа на «Сантьяго Бернабеу» теперь выглядит неопределённым."
Что значит теперь? Пусть он доведет команду до конца сезона и все, не надо его дергать. Сейчас один хрен нет уже никакого смысла менять тренера, тут осталось то...После сезона он по-любому не останется. Будет Клопп или еще кто-то, но точно не Арбелоа.
Lobo77
вчера в 22:18
Арбелоа 12 января с. г. подписал контракт на полноправного главного тренера.
iBragim2102
вчера в 20:59
Баварию он не пройдёт
Comentarios
вчера в 20:44
А если пройдут Баварию че оставят что ли.. сказали бы честно ему кота не за усы тянут
Agamaga005
вчера в 20:43
Без Сантьяго "Бернабеу", нет?
С приходом Мбаппе завоевание титулов стало крайне тяжёлым.
Ilya Seedyakin
вчера в 19:46
У Слота та же история
lk_483777
вчера в 18:08
1. Клопп на 99% не будет тренировать Реал. Он не дурак и понимает всю кухню галактикос - это не Ливерпуль, где ему дали свободу действий.
2. Вроде как Арбеола и так является ВРИО главного тренера. Почему когда Реал проигрывает, сразу все пишут о его уходе? А когда наоборот выигрывает, никто даже не подумает оставить его полноправным тренером на след. сезон... Странная политика. Конечно, может быть не вся информация доходит в массы. Однако, что есть то есть.
