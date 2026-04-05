Будущее Арбелоа в «Реале» зависит от матчей с «Баварией»

вчера, 17:41

Главный тренер «Реала» оказался под давлением после сенсационного поражения от «Мальорки», которое серьёзно осложнило мадридцам борьбу за титул в Ла Лиге. После этого «Барселона» увеличила отрыв на вершине таблицы до семи очков, и шансы «Реала» на чемпионство заметно снизились.

По данным Sky Sports, будущее Арбелоа на «Сантьяго Бернабеу» теперь выглядит неопределённым. В клубе понимают, что сезон может завершиться без трофея в чемпионате, а вылет из Кубка Испании уже добавил вопросов к работе специалиста.

Если «Реал» не сумеет пройти «Баварию» в Лиге чемпионов, позиции Арбелоа могут ещё сильнее пошатнуться. Клуб, как сообщается, уже присматривается к возможным кандидатам на замену, включая Юргена Клоппа.