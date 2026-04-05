«Барселона» потеряла Берналя перед матчем с «Атлетико» в Лиге чемпионов

вчера, 17:46

«Барселона» получила смешанные новости по состоянию и после победы над «Атлетико» в Ла Лиге. Уругваец, получивший повреждение в первом тайме, пока продолжает оставаться под наблюдением врачей, а вот для Берналя ситуация уже яснее — у него растяжение левого голеностопа и, по данным Mundo Deportivo, он выбыл примерно на 10 дней.

Это означает, что 18-летний хавбек не сыграет в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» в середине недели, а также пропустит дерби с «Эспаньолом» в чемпионате. Если восстановление пойдёт без опережения графика, он может не успеть и к ответной встрече с мадридцами.