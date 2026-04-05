Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЛига чемпионов 2025/2026

«Барселона» потеряла Берналя перед матчем с «Атлетико» в Лиге чемпионов

вчера, 17:46
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико08.04.2026 в 22:00 Не начался

«Барселона» получила смешанные новости по состоянию Марка Берналя и Рональда Араухо после победы над «Атлетико» в Ла Лиге. Уругваец, получивший повреждение в первом тайме, пока продолжает оставаться под наблюдением врачей, а вот для Берналя ситуация уже яснее — у него растяжение левого голеностопа и, по данным Mundo Deportivo, он выбыл примерно на 10 дней.

Это означает, что 18-летний хавбек не сыграет в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» в середине недели, а также пропустит дерби с «Эспаньолом» в чемпионате. Если восстановление пойдёт без опережения графика, он может не успеть и к ответной встрече с мадридцами.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:35
Берналю здоровья.
хорошо что Гави вернулся.
112910415
112910415
вчера в 18:38
надо справиться и без него !
надо !
j3zjnmhnbnfd
j3zjnmhnbnfd
вчера в 18:28
Ну тут только можно пожелать здоровья и быстрого восстановления..
AzzY
AzzY
вчера в 17:59
Здоровья!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 