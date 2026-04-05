Капитан ПСВ Схаутен пропустит ЧМ‑2026 из-за травмы

Капитан ПСВ Йерди Схаутен выбыл минимум на несколько месяцев и пропустит остаток сезона‑2025/26, а также предстоящий чемпионат мира в Канаде, Мексике и США из‑за серьёзного повреждения передней крестообразной связки колена. Травма произошла во втором тайме в матче против «Утрехта» (4:3), когда 29‑летний полузащитник сделал подкат, подвернул колено и сразу упал на газон, не сумев продолжить игру.
По результатам обследований у Схаутена подтвердился тяжёлый разрыв связок, после которого требуется операция. Время восстановления обычно составляет от 6 до 9 месяцев, что делает участие в ЧМ‑2026 невозможным.
«Когда это произошло, я сразу понял, что что‑то не так, — заявил Схаутен. — В голове ещё мелькает надежда, что может быть не всё так плохо, но, к сожалению, в этот раз повезло не меньше. Сейчас это огромный удар, но я вернусь как можно быстрее. Впереди у ПСВ большие цели, и я сделаю всё, чтобы быть частью этого».