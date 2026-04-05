Президент «Атлетико» резко отреагировал на слухи об уходе Альвареса

вчера, 21:07

Президент «Атлетико» раскритиковал испанские СМИ за постоянные слухи об уходе нападающего . После поражения от «Барселоны» (1:2) в Ла Лиге президент подчеркнул, что 26‑летний аргентинец является игроком «Атлетико» и имеет долгосрочный контракт с клубом.

«Вы перегибаете со слухами об Альваресе. Он — футболист „Атлетико Мадрид" и у него длинный контракт с клубом», — заявил Сересо журналистам.

Альварес перешёл в «Атлетико» из «Манчестер Сити» в 2024 году за 82 миллиона фунтов и к текущему моменту забил 46 мячей в 101 матче, став ключевой фигурой атаки под руководством Диего Симеоне. «Атлетико» уже открыто заявлял, что не планирует отпускать звёздного форварда и рассматривает его как неотъемлемую часть долгосрочных планов.