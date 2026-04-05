Президент «Атлетико» резко отреагировал на слухи об уходе Альвареса

вчера, 21:07

Президент «Атлетико» Энрике Сересо раскритиковал испанские СМИ за постоянные слухи об уходе нападающего Хулиана Альвареса. После поражения от «Барселоны» (1:2) в Ла Лиге президент подчеркнул, что 26‑летний аргентинец является игроком «Атлетико» и имеет долгосрочный контракт с клубом.

«Вы перегибаете со слухами об Альваресе. Он — футболист „Атлетико Мадрид" и у него длинный контракт с клубом», — заявил Сересо журналистам.

Альварес перешёл в «Атлетико» из «Манчестер Сити» в 2024 году за 82 миллиона фунтов и к текущему моменту забил 46 мячей в 101 матче, став ключевой фигурой атаки под руководством Диего Симеоне. «Атлетико» уже открыто заявлял, что не планирует отпускать звёздного форварда и рассматривает его как неотъемлемую часть долгосрочных планов.

5cqub2vuxh3g
вчера в 22:03
Журналисты кого хочешь достанут
пират Елизаветы
вчера в 21:54
а если Челси не пробьются в ЛЧ, тогда клуб точно продаст 2-3 игроков
Colchoneros
вчера в 21:51
Это точно!
sv_1969
вчера в 21:50
Обе категории хороши
пират Елизаветы
вчера в 21:50
мне больше интересна другая новость, в марте месяце была)))
что Деку лично связался с агентом нападающего Челси Жоао Педро.
а у Челси большие проблемы с ФФП.
плюс, Жоао Педро дешевле Альвареса.
Colchoneros
вчера в 21:41
Журналисты скорее всего!
И обычно лишь бы слухи пускать!
пират Елизаветы
вчера в 21:40
человек считается топовым форвардом, стоит 100+, но в 29 матчах имеет 8+4.
даже у Феррана больше голов ))
sv_1969
вчера в 21:35
Это все игры агентов наверное
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:22
Ну не отдавайте, если самим нужен. Чего ругаться-то?
