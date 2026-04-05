Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Карседо: «Подходим к матчу с „Зенитом“ в хорошем настроении»

вчера, 22:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Наставник «Спартака» Хуан Карседо высказался о победе над «Локомотивом» (2:1) в 23-м туре чемпионата России.

Рады, что создали моменты в таком количестве. Считаю, что в первом тайме мы сыграли не так хорошо, как хотели бы, а вот во втором были лучше соперника, создали порядка 5-6 опасных моментов, и это важно, так как мы набрали хорошую форму, и подходим к матчу с «Зенитом» в хорошем настроении.

Сегодня, перед матчем, я сказал игрокам на установке, что выиграть один-два матча легко, намного сложнее выйти на продолжительную победную серию. Необходимо сейчас продолжать эту серию, чтобы сохранить позитивный настрой, впереди у нас очень важный матч, и мы настроены биться до конца.

8 апреля «Спартак» сыграет против «Зенита» в матче Кубка России.

8a8s6ew9y6g5
8a8s6ew9y6g5
сегодня в 04:43
Результат позволяет побороться за бронзу.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:32
Зенит не выставит сильнейший состав...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:11, ред.
Пресс-конференцию не видел, но настроение хорошее по игре там пока никто не заслужил, настроение должно быть рабочее, проблем выше крыши, когда смотрел матч в моменте проникся сочувствием к Карседо, такую кучу разгребать, не каждый справится, если Хуан хотя бы сможет выйти на стабильный уровень борьбы за лидерство это уже будет подвиг, такого тренера потом лучшие клубы мира с руками оторвут. Если...
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 23:58
Ждем победу над Зенитом...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:18
Несколько дней праздников для народной...
Гость
