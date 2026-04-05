Карседо: «Подходим к матчу с „Зенитом“ в хорошем настроении»

Наставник «Спартака» высказался о победе над «Локомотивом» (2:1) в 23-м туре чемпионата России.

Рады, что создали моменты в таком количестве. Считаю, что в первом тайме мы сыграли не так хорошо, как хотели бы, а вот во втором были лучше соперника, создали порядка 5-6 опасных моментов, и это важно, так как мы набрали хорошую форму, и подходим к матчу с «Зенитом» в хорошем настроении.

Сегодня, перед матчем, я сказал игрокам на установке, что выиграть один-два матча легко, намного сложнее выйти на продолжительную победную серию. Необходимо сейчас продолжать эту серию, чтобы сохранить позитивный настрой, впереди у нас очень важный матч, и мы настроены биться до конца.