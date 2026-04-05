Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Умяров: «Игра с „Локомотивом“ не была идеальной»

вчера, 23:26

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил победу над «Локомотивом» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

Эмоции самые положительные, удалось победить. Не идеальная игра в нашем исполнении. Были сложности. Судейство? Давайте оставим эпизоды на их усмотрение. Срыв атаки? В момент, когда судья свистнул, передача еще не шла. У меня нет претензий к арбитру, это тяжелая работа, особенно в наших условиях, когда каждый момент разбирают.

Понимаем, что играть хорошо — это одно, а результат — другое. Постараемся в Санкт-Петербурге совместить. Верю, что получится.

8 апреля «Спартак» сыграет в Кубке России против «Зенита».

112910415
сегодня в 06:10
точно, идеальной не была !
ujknc886mfmh
сегодня в 04:45
Тут главное итог на табло.
6gxjtwwkb7yt
сегодня в 03:25, ред.
Главное, что победили, а игру надо улучшать
Варвар7
сегодня в 02:41
"Не идеальная игра в нашем исполнении" - Наиль "сгладил острые углы" как мог...)))
ABir
сегодня в 00:58
Да, есть над чем еще работать в плане реализации.
Bad Listener
сегодня в 00:15
Не идеальная это мягко сказано, футбола было маловато, а реализация и завершения просто кошмар, как будто не надо никому голы забивать и задача стоит отработать самые нелепые атаки и удары. Хорошо прибавили в скорости во втором тайме и этого хватило чтобы разобрать Локомотив который просто перестал играть вообще.
CCCP1922
сегодня в 00:15
Зачем судьям лизнул?
