Умяров: «Игра с „Локомотивом“ не была идеальной»

Полузащитник «Спартака» оценил победу над «Локомотивом» (2:1) в 23-м туре РПЛ .

Эмоции самые положительные, удалось победить. Не идеальная игра в нашем исполнении. Были сложности. Судейство? Давайте оставим эпизоды на их усмотрение. Срыв атаки? В момент, когда судья свистнул, передача еще не шла. У меня нет претензий к арбитру, это тяжелая работа, особенно в наших условиях, когда каждый момент разбирают.

Понимаем, что играть хорошо — это одно, а результат — другое. Постараемся в Санкт-Петербурге совместить. Верю, что получится.