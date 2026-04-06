Карпин может получить медаль, если «Динамо» выиграет Кубок России

сегодня, 09:28

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с выбором маскота клуба.

Правда ли, что клуб утвердил талисманом тигренка? Нет. Маскот — сложная для нас тема. Есть много версий и предложений.

Также он не исключил, что бывший главный тренер команды Валерий Карпин получит медаль, если коллектив в этом сезоне станет победителем Кубка России.

8 апреля москвичи в домашних стенах проведут первый матч финала Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». Ответная игра запланирована на 5 мая.

Почему нет? Он провел групповой турнир, прошел «Зенит» в плей-офф.

112910415
сегодня в 11:45
медаль-то нужна ему !
uk8jrvkp486f
сегодня в 10:48
В этом предложении главное слово Если
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:27
Условие получения медали надо уточнить.... Получит, если рак на горе свистнет...
hb5tj4am97x5
сегодня в 10:07
Это будет такой подгон тренеру сборной со стороны Динамо.
25процентный клоун
сегодня в 10:04
Скорее в его Карпину дадут медаль за 12место в чемпионате
rva92tpe7uy3
сегодня в 10:01
Так сказать,.... хоть как то уважить Валерку... только есть НО.... нужно выиграть.
112910415
сегодня в 09:50
Валера срочно погладил костюм ! )
9rzpp9b4fzrq
сегодня в 09:43
А почему не скунс ? Первая половина сезона с Валерой - в самый кон.
Alex_67
сегодня в 09:41
Кстати, у Карпина-тренера совсем нет трофеев...
ywyc463yp67w
сегодня в 09:29
Это единственный шанс Валеры на медали
Гость
