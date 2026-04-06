Карпин может получить медаль, если «Динамо» выиграет Кубок России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с выбором маскота клуба.
Правда ли, что клуб утвердил талисманом тигренка? Нет. Маскот — сложная для нас тема. Есть много версий и предложений.
Также он не исключил, что бывший главный тренер команды Валерий Карпин получит медаль, если коллектив в этом сезоне станет победителем Кубка России.
8 апреля москвичи в домашних стенах проведут первый матч финала Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». Ответная игра запланирована на 5 мая.
Почему нет? Он провел групповой турнир, прошел «Зенит» в плей-офф.