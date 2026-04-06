Карпин может получить медаль, если «Динамо» выиграет Кубок России

1775456906

сегодня, 09:28

Генеральный директор московского «Динамо» высказался о ситуации с выбором маскота клуба.

Правда ли, что клуб утвердил талисманом тигренка? Нет. Маскот — сложная для нас тема. Есть много версий и предложений.

Также он не исключил, что бывший главный тренер команды получит медаль, если коллектив в этом сезоне станет победителем Кубка России.

8 апреля москвичи в домашних стенах проведут первый матч финала Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». Ответная игра запланирована на 5 мая.