Ассистент Гвардиолы о Силве: «Всякая хорошая история заканчивается»

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Пеп Лейндерс высказался о полузащитнике Бернарду Силве.
Контракт хавбека истекает в конце сезона. Ранее появилась информация о том, что португалец покинет клуб летом.
Невозможно заменить игрока таким же, потому что таких игроков просто не существует.
Бернарду Силва уникален. То, как он контролирует игру, двигается, принимает мяч, руководит командой, видит решения. Все это. Но будет тяжело, потому что, как я уже сказал, в матче, когда его нет на поле, вы увидите, как сильно его не хватает — и это всего одна игра. Представьте себе весь сезон.
Но всякая хорошая история когда-нибудь заканчивается, и я надеюсь, что он насладится последними месяцами — осталось всего шесть недель — и хорошо попрощается. Он тоже заслуживает всего этого внимания.
Силва перешёл в английский клуб в 2017 году из «Монако». В составе «горожан» он провёл 450 матчей. Недавняя победа в Кубке Лиги стала для него 18-м трофеем в команде.
О возможной замене Силвы Лейндерс сказал следующее:
Вы никогда не ищете замену игроку определенного типа. Вы ищете того, кто нужен для развития команды и кто сможет вписаться в основной состав. И тогда ты надеешься, что с нашей академией и молодыми игроками, которых мы уже приобрели, они тоже смогут сделать этот шаг на позиции полузащитников.
Если посмотреть на наших молодых ребят в академии, то они должны сделать этот шаг и расти. Но самое главное — это чтобы опытные игроки оставались надолго, всегда были рядом, и вокруг них можно было бы двигаться.
Но состав надо омолаживать.
