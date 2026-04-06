Ассистент Гвардиолы о Силве: «Всякая хорошая история заканчивается»

сегодня, 09:54

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» высказался о полузащитнике .

Контракт хавбека истекает в конце сезона. Ранее появилась информация о том, что португалец покинет клуб летом.

Невозможно заменить игрока таким же, потому что таких игроков просто не существует. Бернарду Силва уникален. То, как он контролирует игру, двигается, принимает мяч, руководит командой, видит решения. Все это. Но будет тяжело, потому что, как я уже сказал, в матче, когда его нет на поле, вы увидите, как сильно его не хватает — и это всего одна игра. Представьте себе весь сезон. Но всякая хорошая история когда-нибудь заканчивается, и я надеюсь, что он насладится последними месяцами — осталось всего шесть недель — и хорошо попрощается. Он тоже заслуживает всего этого внимания.

Силва перешёл в английский клуб в 2017 году из «Монако». В составе «горожан» он провёл 450 матчей. Недавняя победа в Кубке Лиги стала для него 18-м трофеем в команде.

О возможной замене Силвы Лейндерс сказал следующее: