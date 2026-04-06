Лусиано заявил, что ЦСКА будет до конца бороться за чемпионство

сегодня, 10:54

Нападающий ЦСКА сообщил, что команда будет до конца бороться за то, чтобы выиграть Российскую Премьер-Лигу.

4 апреля клуб в Самаре обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 2:1. Столичный коллектив занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» за семь туров до завершения чемпионата составляет 10 баллов.