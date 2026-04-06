Лусиано заявил, что ЦСКА будет до конца бороться за чемпионство

сегодня, 10:54

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду сообщил, что команда будет до конца бороться за то, чтобы выиграть Российскую Премьер-Лигу.

4 апреля клуб в Самаре обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 2:1. Столичный коллектив занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» за семь туров до завершения чемпионата составляет 10 баллов.

«Армейцы» выиграли два последних матча. О том, за счет чего команде удалось переломить кризис

За счет тренировок, за счет большой самокритики. У нас очень хорошая команда, сейчас необходимо продолжить напряженно и сильно работать. И это выливается в результат. Я очень доволен.

Будут ли в ЦСКА довольны, если попадут в тройку лучших команд

Очевидно, что такой клуб как ЦСКА должен все время находиться наверху, на первой позиции в турнирной таблице. Мы будем идти от матча к матчу. Понимаем, что сейчас находимся далековато. Но математически есть возможность. Будем бороться до самого конца. Дай Бог, закончим либо чемпионом, либо как можно выше.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:11
До конца истории этого самого ЦСКА
Goger90
Goger90 ответ hhh8a9wehaw3 (раскрыть)
сегодня в 12:09
В смысле, при адекватном? Да, согласен.
hhh8a9wehaw3
hhh8a9wehaw3
сегодня в 12:03
При таком судействе как в матче с Акроном всё возможно.
87kp5acfn94e
87kp5acfn94e
сегодня в 11:52
"либо чемпионом, либо как можно выше"?

Выше чемпионства только солнце. Болтовня...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:35
Его слова ничего не стоят... В них один лишь пафос.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:31
Желание похвальное ,но трудно исполнимое.
Удачи.
s5w5qf3g5kpz
s5w5qf3g5kpz
сегодня в 11:10, ред.
Чем меньше соображаешь, тем больше самоуверенность и хуже результат. И Гонду в ЦСКА такой не один.
112910415
112910415
сегодня в 11:00
Гонду знает что-то такое, другим не известное ...
