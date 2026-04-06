Лусиано заявил, что ЦСКА будет до конца бороться за чемпионство

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду сообщил, что команда будет до конца бороться за то, чтобы выиграть Российскую Премьер-Лигу.
4 апреля клуб в Самаре обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 2:1. Столичный коллектив занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» за семь туров до завершения чемпионата составляет 10 баллов.
«Армейцы» выиграли два последних матча. О том, за счет чего команде удалось переломить кризис
За счет тренировок, за счет большой самокритики. У нас очень хорошая команда, сейчас необходимо продолжить напряженно и сильно работать. И это выливается в результат. Я очень доволен.
Будут ли в ЦСКА довольны, если попадут в тройку лучших команд
Очевидно, что такой клуб как ЦСКА должен все время находиться наверху, на первой позиции в турнирной таблице. Мы будем идти от матча к матчу. Понимаем, что сейчас находимся далековато. Но математически есть возможность. Будем бороться до самого конца. Дай Бог, закончим либо чемпионом, либо как можно выше.
Выше чемпионства только солнце. Болтовня...
Выше чемпионства только солнце. Болтовня...
Удачи.
Удачи.