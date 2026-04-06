Россия. Кубок 2025/2026

Чистяков рассудит «Зенит» и «Спартак» в 1/2 финала Кубка России

сегодня, 12:15

Российский футбольный союз опубликовал список арбитров и инспекторов на первый матч финала Пути РПЛ и игры 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона 2025/26.

7 апреля (вторник)

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

8 апреля (среда)

«Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Кирилл Большаков; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Владимир Казьменко.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.

Futurista
сегодня в 14:30
Это Семак в Зените диетический))...
Jeck Denielse
сегодня в 14:21
«Кролики — это не только ценный мех, но и три — четыре килограмма диетического, легкоусвояемого мяса»

«Соболев — это не только ценный игрок, но и три — четыре падения около диетического, легкоусвояемого Максименко»
112910415
сегодня в 14:20
Чистяков так Чистяков ...
играть надо лучше соперника !
Jeck Denielse
сегодня в 14:18
"три зенитовца два спартача."

Это намёк на счёт ???..))
Jeck Denielse
сегодня в 14:16
Бедный Чистяков.....
Интересно что родственники ему сказали по поводу данного назначения....
Наверное :
"машина уже старая...да и дом пора обновить...правильно сделал.."
"На Мальдивах три новых отеля....посмотреть бы.."
"А пусть сначала докажут"
"А Ленке муж вторую шубу купил...из горностая..."
"А я считаю, Соболева и впрям уронили..."
"Артём, а сколько в Питере квартира стоит???...в центре.."
lotsman
сегодня в 14:07
В среду хороший вечер. Встречаемся компанией, три зенитовца два спартача. Сначала футбол, потом банька, с пивом и разбором полётов. И граждане судьи, давай те без ляпов, не портите прекрасный вечер, пожалуйста.
Futurista
сегодня в 14:00
Газпром это не только газ, но еще и Газпромнефть...так что нейтральности не жди)...
5rbmkemgedp5
сегодня в 13:18
Спартаку пора уже писать на Чистякова жалобу.
ath3cx6z4yqj
сегодня в 12:50
Как пить дать, после игры Чбудут хаить.
Варвар7
сегодня в 12:43, ред.
"Судья – Артём Чистяков" - Артём суди "Чисто" ! )
sihafazatron
сегодня в 12:27
Чистяков уже не прав, только в чью сторону скоро узнаем.
uxb62fk3b8ap
сегодня в 12:20
Газпром & Лукойл. Хм... Думаю, что судейство должно быть нейтральным, а потому - объективным. )
q5enn8q3s5yt
сегодня в 12:19
посмотрим сколько Чистяков накосячит... а он точно накосячит...
