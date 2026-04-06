Чистяков рассудит «Зенит» и «Спартак» в 1/2 финала Кубка России

сегодня, 12:15

Российский футбольный союз опубликовал список арбитров и инспекторов на первый матч финала Пути РПЛ и игры 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона 2025/26.

7 апреля (вторник)

«Крылья Советов» – ЦСКА : судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

8 апреля (среда)

«Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Кирилл Большаков; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Владимир Казьменко.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.