Чистяков рассудит «Зенит» и «Спартак» в 1/2 финала Кубка России

Российский футбольный союз опубликовал список арбитров и инспекторов на первый матч финала Пути РПЛ и игры 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона 2025/26.
7 апреля (вторник)
«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.
8 апреля (среда)
«Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Кирилл Большаков; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Владимир Казьменко.
«Зенит» – «Спартак»: судья – Артём Чистяков
Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.
Интересно что родственники ему сказали по поводу данного назначения....
Наверное :
"машина уже старая...да и дом пора обновить...правильно сделал.."
"На Мальдивах три новых отеля....посмотреть бы.."
"А пусть сначала докажут"
"А Ленке муж вторую шубу купил...из горностая..."
"А я считаю, Соболева и впрям уронили..."
"Артём, а сколько в Питере квартира стоит???...в центре.."
«Соболев — это не только ценный игрок, но и три — четыре падения около диетического, легкоусвояемого Максименко»
