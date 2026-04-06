Экс-капитан МЮ Валенсия присоединился к любительскому клубу

1775468860

сегодня, 12:47

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» возвращается на поле.

Двукратный победитель Английской Премьер-Лиги подписал контракт с командой любительской лиги «Уитеншоу». Этот клуб примечателен тем, что собрал в своём составе целую россыпь известных футболистов, выступавших на высоком уровне. В частности, за команду выступают: бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Эмил Хески и ещё один чемпион Англии — экс-хавбек «Лестера» и «Челси» Дэнни Дринкуотер, а также Стивен Айрленд, Джолеон Лескотт и Недум Онуоха.

Однако звёздный состав этим не ограничивается. В команде также есть Марк Олбрайтон, Джефферсон Монтеро и Кэмерон Джером.

В данный момент «Уитеншоу» уверенно лидирует в своём дивизионе, одержав семь побед в матчах текущего сезона. Разница мячей у коллектива +54, что во многом достигнуто за счёт экс-нападающего «Ньюкасла» Паписса Сиссе. Как отмечает talkSPORT, форвард забил уже 19 голов в нынешней кампании. В ноябре Сиссе сделал двойной хет-трик в игре с клубом «Ливерпуль Саут» (11:0).

К настоящему моменту «Уитеншоу» выиграл Кубок ветеранов Ланкаширской футбольной ассоциации и Кубок ветеранов Манчестерской футбольной ассоциации.