Лидер «Хартса» рассказал, откажется ли от празднования в стиле Роналду

Нападающий «Хартса» высказался о повышенном интересе в Португалии после успешного выступления за клуб из Эдинбурга, а также поделился мыслями о национальной сборной.

Форвард забил 15 мячей и сделал 6 результативных передач в составе шотландской команды, сыграв ключевую роль в борьбе за победу в чемпионате. После 32 туров коллектив лидирует с 67 очками, опережая на один балл «Рейнджерс» и на три — «Селтик».

Для меня это хорошо, потому что до прихода в «Хартс» у меня не было известного имени в Португалии. Здесь меня немного узнавали, но в Португалии никто особо не знал моего имени. Слава Богу, теперь обо мне говорят, и о сборной тоже. Я очень этому рад. Конечно, если твоя страна тебя немного знает, это хорошо. Обо мне говорят, но все это происходит только с моими агентами. Я просто стараюсь максимально сосредоточиться. Конечно, приятно чувствовать, что тренер знает, кто ты и все такое. Я никогда не мечтал об этом, и само это положение просто потрясающее. Я счастлив. Я чувствую, что если бы мы не играли так хорошо как команда, обо мне, вероятно, никогда бы и не заговорили. Это помогло мне в индивидуальной работе, и, конечно, первое место с командой тоже помогает мне лично, и люди обращают на меня больше внимания. Я смотрел на состав команды и подумал о том, чтобы журналисты упомянули мое имя. Я, наверное, никогда бы об этом не подумал, особенно учитывая нынешнюю сборную Португалии. Это очень качественная национальная команда, но это просто доказывает, что нет ничего невозможного.

Футболист предпочитает отмечать голы, используя фирменное празднование . О том, продолжит ли он так делать в случае вызова в сборную Португалии, игрок ответил с юмором: